艾麗酒店結盟希爾頓！推住宿8888元起 加10元有6500元戰斧牛排
▲台北艾麗酒店迎接十周年，並宣布正式與希爾頓集團 (Hilton) 旗下的希爾頓格芮精選酒店 (Curio Collection by Hilton) 品牌結盟，且推出2月7日前預訂景隅尊貴客房，優惠價8,888元+15.5%。（圖／台北艾麗酒店提供）
記者
葉盛耀/綜合報導
｜ 2024-01-25 13:46:42 2024-01-25 13:46:55
台北艾麗酒店迎接十周年，去年底正式與希爾頓集團 (Hilton) 旗下的希爾頓格芮精選酒店 (Curio Collection by Hilton) 品牌結盟，以台灣第一家希爾頓格芮精選酒店、希爾頓集團在台第四個品牌的身份入駐。並推出2月7日前預訂「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」，
每晚原價25,000元+15.5%的景隅尊貴客房，優惠價8,888元+15.5%，加10元還可加購原價6,500元+10%的38oz戰斧牛排雙人晚餐。近期加盟國際品牌的台灣飯店還有「福容大飯店」，已與IHG洲際酒店集團簽約，福容嘉義店未來將掛牌「嘉義福容voco酒店」。
台北艾麗酒店連續多年陸續獲得台北米其林指南推薦、世界奢華酒店大獎、富比士旅遊指南值得推薦酒店等國內外獎項肯定，奠定國際地位。酒店內共有235間客房、La Farfalla義式餐廳及The Terrace大廳酒吧二家餐廳。以「共生」為起點，台北艾麗將藝術、自然與空間元素完美融合，造就獨一無二、底蘊充盈的「艾麗美學」。台北艾麗提到，這次攜手「Curio Collection by Hilton希爾頓格芮精選酒店」，不僅是頂級品味的結合，更是向雙方共同的ESG目標更邁進，一起落實生態永續和低碳友善的生活方式。 台北艾麗並宣稱，2023起全球疫情趨緩，旅遊需求回溫，住房率平均高達80%、平均房價達到6,200元左右；2024年信義區飯店住房競爭更趨激烈的情況下，仍有望提升住房率至85%，年平均房價目標成長至6,800元，為維持良好的市場反饋以及對2024年旅客回流抱持樂觀期待，台北艾麗酒店期透過與國際酒店集團結盟。 ▲台北艾麗酒店位在信義區，多年來獲得不少國內外獎項肯定。（圖／台北艾麗酒店提供）
一手打造這座城市花園的台北艾麗酒店董事長—賴英里小姐，對酒店的每個角落、每一項藝術品如數家珍。十年前她受到泰戈爾詩句啟發──「願生時燦爛如夏花」，感動讚嘆生命與自然之絢麗可貴，進而創造出台北艾麗這樣可居、可息、可遊，充滿意趣的空間，酒店內收藏的藝術藏品更是她精心蒐羅而來，其中位於六樓義式餐廳 LA La Farfalla 的《自然之塔 Nature Tower》大型蝴蝶雕塑作品，出自以色列藝術家 Zadok Ben-David之手，一群賦予蝴蝶翅膀的舞者，翩翩起舞的交疊姿態，喚起一種悠閑自在的愉悅感，從餐廳環繞的落地窗望去，彷彿置身自然之中，隱約有花香飄來。
賴英里提到：「這是非常重要且喜悅的里程碑，更是宣告台北艾麗走向國際的腳步從未停歇。台北艾麗如今已成為時髦新潮的酒店代表，與希爾頓集團的結合更能發揮雙方品牌優勢，打造高級環保時尚體驗。」艾麗酒店不惜成本使用近50%綠建材，其透明落地窗設計規劃，多方使用天然光源，選用高效能節能燈具、省水標章衛生設備、空調節能系統等措施，打造三座戶外植栽花園，打造城市綠地生態，更曾榮獲內政部認可「鑽石級綠建築」及「金級環保旅館」。 ▲位在台北艾麗酒店六樓的La Farfalla義式餐廳。（圖／台北艾麗酒店提供） 而酒店的宴席餐飲，則由「米其林推手」林正青總監隆重推出宴會廳全新菜色，將以「當地 x 當季」的新鮮與減碳概念，演繹真食奢華新菜單。 ▲台北艾麗酒店董事長賴英里小姐（左），對酒店的每個角落、每一項藝術品如數家珍。（圖／記者葉盛耀攝）
為了慶祝十周年，台北艾麗酒店
即日起至2024年2月7日，可預訂「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」，並可於2024年1月28日至2024年2月10日期間入住。住房享不含早餐、每晚原價25,000元+15.5%的景隅尊貴客房， 優惠價8,888元+15.5%，加10元還可加購原價6,500元+10%的38oz戰斧牛排雙人晚餐(含雙人沙拉吧無限享用)。 加盟國際品牌的飯店還有「福容大飯店」，已和IHG洲際酒店集團簽約，福容嘉義店未來將掛牌「嘉義福容voco酒店」，最快將在2024年第一季試營運，成為台灣第一間掛牌的voco酒店。福容大飯店的據點，也躍升為18家，站穩全台最大本土連鎖飯店品牌的龍頭寶座。 ▲2月7日前預訂「景隅尊貴客房一泊一食住房專案」，優惠價8,888元+15.5%，加10元還可加購原價6,500元+10%的38oz戰斧牛排雙人晚餐。（圖／台北艾麗酒店提供） ▲「福容大飯店」同樣也將有新飯店，已和IHG洲際酒店集團簽約，福容嘉義店未來將掛牌「嘉義福容voco酒店」，預計最快在2024年第一季試營運，成為台灣第一間掛牌的voco酒店，圖為嘉義福容voco酒店外觀示意圖。（圖／福容大飯店提供）