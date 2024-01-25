立院選舉江和樹建議不選套餐「自由配」　蔡其昌：球在柯文哲手上

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兼任民眾黨中央委員的台中市黨部主委江和樹今（25）日證實，日前黨內會議，他的確向黨主席柯文哲反映過，地方支持者對國民黨的高姿態很感冒，建議黨中央慎重考慮與民進黨合作的可能。他忠實反映基層心聲，至於最後結果如何，他當然遵守黨的決定。
江和樹說，國民黨一直維持高姿態，不僅對民眾黨提出的國會改革訴求沒正面回應，連「韓江配」都找好了，才在問民眾黨要不要支持，「要的就來，不要就算了」，毫無尊重可言。即使江啟臣對外稱保留在野合作空間、民眾黨願意搭檔就退選，也只是複製先前鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞連署參選的策略而已。
江和樹認為，國民黨從大選操作藍白合到立院龍頭選舉，都擺出大黨姿態霸凌小黨，讓希望在野合作的百姓感到失望，「憑什麼認為白營一定要跟藍營合作？」民眾黨以人民為本，並不是非得靠近藍營不可，也可以勇敢的跟綠營談合作、攜手國會改革，即使立院龍頭選舉綠白合作，也不代表民眾黨將喪失政黨主體性，「這是民眾黨展現第3路線制衡兩大黨的表現」。畢竟賴清德再怎麼樣也拿到4成選票，民眾黨尊重40%選民、支持對百姓好的路，他不認為會落人話柄。
江和樹比喻，目前的情勢是藍綠各推出套餐，民眾黨不該只有選A餐、B餐，或自行推出C餐的選擇，「難道不能以『自由配』方式，為台灣人組合出最好的？」他個人認為現任立法院長游錫堃是相對不爭議的人物，若江啟臣執意與韓國瑜同進退，可以思考副院長怎麼搭配，將是人民最滿意的組合。
民眾黨的投票意向將是立院龍頭選舉關鍵。立法院副院長蔡其昌今天上午到台中童綜合醫院參加職業傷病診治專責醫院揭牌活動，被問到下屆正副院長選舉，他表示如果民眾黨投票給韓國瑜，韓就會當立法院長；如果民眾黨投自己，一樣是韓當選，「現在球在民眾黨手上，要看黨主席柯文哲怎麼決定。」
對於民眾黨不分區當選人黃國昌昨天受訪時表示，韓國瑜對民眾黨的國會改革訴求積極提出回應，黃認為是未來國會正向運作非常好的範例，也喊話民進黨不要迴避國會改革訴求，蔡其昌直白回「沒有什麼迴避啊」！他說過去8年民進黨首次有機會擔任立法院正副院長，院長游錫堃和他致力推動國會開放、透明改革，「國會改革一向不是用說的，都是努力推動而來」。