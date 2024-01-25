民眾黨尾牙愛莉莎莎等網紅現身 蔡壁如沒受邀愣住反問：什麼尾牙
民眾黨昨日晚間舉辦尾牙，四叉貓爆料，網紅「愛莉莎莎」、「館長」等人都出席。不過，民眾黨創黨元老、前立委蔡壁如今（25）日受訪被問及民眾黨尾牙時當場愣住反問，「沒人通知我，你問我⋯我突然愣住，昨天是什麼尾牙？」
記者余祥／台北報導
四叉貓在臉書PO照爆料，根據民眾黨的黨工上傳的多張照片中，民眾黨尾牙除了館長、丁特、2Chill在內的網紅，其中一名「受保護的當事人」雖然臉部被簡單遮住，但對比鼻子、嘴巴，還有前幾天照片中，愛莉莎莎戴的戒指，還有十天前發布的影片中使用的手機殼及背帶，由此可知是愛莉莎莎本人。
蔡壁如今日和桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤合體談新政治，會後接受媒體聯訪，針對民眾黨昨晚舉辦尾牙，是否有見到館長、愛莉莎莎等網紅？她尷尬笑回，「可能是距離的美感，沒人通知我，你問我⋯我突然愣住，昨天是什麼尾牙？但我在地方上也忙著謝票。」
對於外傳蔡壁如可能回任民眾黨中央委員，她說，選後早已向黨主席柯文哲表達，要深耕台中幫忙做地方組織、訓練未來可參選的年輕人，她自己會留在台中，中央委員就是一個職位，不管在哪，黨內也常開雲端會議。