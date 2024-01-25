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《灌籃高手》上映1年多！1月31日最終告別場　影迷求下片原因曝光

▲《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台上映超過1年，1月31日為最終告別場，影迷請求下片原因曝光。（圖／台北双喜電影提供）
▲《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台上映超過1年，1月31日為最終告別場，影迷請求下片原因曝光。（圖／台北双喜電影提供）

記者楊穎軒／綜合報導

日本動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》2023年1月13日在台灣上映，至今（25）日已經滿1年又12天，南港、桃園戲院仍有排零星場次，片商確定1月31日放映完就會下檔，不少影迷卻請求神作趕快下片，原因是想收藏後續可能發行的藍光光碟。

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▲《灌籃高手The First Slam Dunk》1月在台上映。（圖／双喜）
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》在台放映1年多。（圖／台北双喜電影提供）
双喜電影昨天在粉專分享《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》預告片，寫下：「最終放映倒數7天...希望最終場的放映，都是大家最圓滿的結局。」並表示1月31日的戲院場次後續會公布，請大家耐心等待。

▲《灌籃高手The First Slam Dunk》首週末票房近13億奪冠軍，井上雄彥親曝幕後故事。（圖／《台北双喜電影》提供）
▲▼《灌籃高手The First Slam Dunk》是老影迷心目中的共同記憶。（圖／《台北双喜電影》提供）
▲灌籃高手（圖／台北双喜電影提供）
截至去年8月21日為止，《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》台灣票房已經累計4.54億元新台幣，上映期間還傳來片頭曲、知名搖滾樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE癌逝的消息，令影迷不捨。

▲《灌籃高手》片頭曲主唱CHIBA YUSUKE宣布罹患食道癌，全面停工治療。（圖／翻攝自The Birthday臉書）
▲《灌籃高手》片頭曲主唱CHIBA YUSUKE去年11月26日不敵食道癌過世，享年55歲。（圖／翻攝自The Birthday臉書）
許多影迷表達心聲：「很期望能像香港的最終特映場（發放特典）」、「希望不要在上班時間就好」、「希望早上也能加開場次，上夜班的人也能參與」、「希望全台都有場次，想再看一次」、「最終場，直到世界盡頭播起來」！還有人想收藏影音光碟，「期待台版DVD」、「快下片吧！我要收台配BD」、「BD快點出啦」、「期待BD」！

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