《灌籃高手》上映1年多！1月31日最終告別場 影迷求下片原因曝光
日本動畫電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》2023年1月13日在台灣上映，至今（25）日已經滿1年又12天，南港、桃園戲院仍有排零星場次，片商確定1月31日放映完就會下檔，不少影迷卻請求神作趕快下片，原因是想收藏後續可能發行的藍光光碟。
記者楊穎軒／綜合報導
双喜電影昨天在粉專分享《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》預告片，寫下：「最終放映倒數7天...希望最終場的放映，都是大家最圓滿的結局。」並表示1月31日的戲院場次後續會公布，請大家耐心等待。
截至去年8月21日為止，《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》台灣票房已經累計4.54億元新台幣，上映期間還傳來片頭曲、知名搖滾樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE癌逝的消息，令影迷不捨。
許多影迷表達心聲：「很期望能像香港的最終特映場（發放特典）」、「希望不要在上班時間就好」、「希望早上也能加開場次，上夜班的人也能參與」、「希望全台都有場次，想再看一次」、「最終場，直到世界盡頭播起來」！還有人想收藏影音光碟，「期待台版DVD」、「快下片吧！我要收台配BD」、「BD快點出啦」、「期待BD」！
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