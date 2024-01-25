Klook宣告投資75億！公開2024旅遊趨勢　9成願花更多錢6成重體驗

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Klook最新《亞太區旅遊脈動大調查》指出，2024年計畫出國的亞太旅客比例約80%，與去年相同，但超過90%旅客打算在旅行上花費相同或更多錢，這比例較去年多出1成；其中60%旅客將超過一半的旅費用於體驗行程。調查也顯示48%亞太旅客會因為特殊活動而出遊，例如演唱會、體育賽事或節慶活動等，較去年增加11%。7成旅客則會在出發前預訂好當地所有行程和活動；顯示今年亞太區旅客顯得更有規劃且目的明確，能累積獨特回憶的體驗更加吸引旅客目光。
另外，社群內容也大大影響著旅客偏好，《亞太區旅遊脈動大調查》18至44歲的受訪者中，幾乎所有人（96%）都會在社群媒體上分享旅遊經歷，在社群上特別吸睛的「獨特體驗」，自然更容易獲得年輕旅客的青睞。
Klook並提到，2023年入境台灣人次達600萬，其中下半年就有約莫330萬外國人來台灣旅遊，其中超過120萬人次在Klook平台預訂台灣行程，使得Klook的市佔率從2019年的25%提升到35%，相當於每三名來台旅客中就有一人透過Klook預訂。
因此Klook宣布啟動擴大投資台灣2.0計畫，聚焦在四大領域：
一、打造創作者社群，共同推廣台灣：Klook在2023年推出Kreator計劃，目前全球已有超過15,000名創作者，預計今年將擴大招募至35,000名。
二、推動大型活動來台，增加旅遊動力：Klook觀察大型活動如Taylor Swift The Eras Tour新加坡演唱會，或是預計今年2月在香港舉行，由球王梅西領軍的國際邁亞密CF足球表演賽，都能有效吸引海外旅客，增加當地旅遊消費。
三、產品創新、增加搭售方案：根據《亞太區旅遊脈動大調查》，70%旅客計劃在2024年前往沒去過的目的地，65%表示比起長時間待在同個地方旅遊，今年打算安排多個短途海外旅行；為滿足旅客嘗新的需求，Klook將持續增加平台搭售的方案，像是Klook pass通票，彈性打包當地玩樂、美食和季節性體驗等。
四、導入生成式AI：Klook在去年推出AI聊天機器人K.AI，同時與Google Cloud合作，利用生成式AI來強化平台內容，包括自動翻譯、內容生成等，向旅客提供優質且準確的旅遊資訊，解答用戶在預訂前的疑問，改善預訂體驗，從而提升轉換率。
Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）也表示：「2019年我們推出擴大投資1.0計畫，儘管疫情打亂了我們的計畫，但目前階段性任務已完成。隨著疫情的影響減弱，現在是往前推動擴大投資台灣2.0計畫的時候，整合過去三年在供應鏈和市場上積累的資源和經驗，並加大技術投入，打造和發展在地旅遊生態系，進一步發揮平台綜效，帶動在地旅遊市場起飛。」
另一旅遊平台「易遊網」產品同樣推陳出新且多樣化，像是動力火車【都是因為愛世界巡迴演唱會】高雄安可場獨家「環島之星 演唱會套票」，宣告今日中午12點於易遊網開搶再度秒殺售罄，不到半小時，已有超過百名粉絲候補。套票專案每人最低6,