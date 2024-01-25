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送神日準備到來！6大禁忌千萬別觸犯　「這習俗」做錯恐衰一整年

▲每年農曆12月24日是傳統習俗上的「送神日」，2024年將在2月3日當天登場。（示意圖／取自懿賢府天宮 懿德會粉專）
▲每年農曆12月24日是傳統習俗上的「送神日」，2024年將在2月3日當天登場。（示意圖／取自懿賢府天宮 懿德會粉專）

記者潘毅／綜合報導

每年農曆12月24日是傳統習俗上的「送神日」，2024年將在2月3日當天登場，這天將由灶王爺帶領眾神回天庭報告民間是是非與疾苦，因此凡人會在送神時，趕快準備甜膩食物來給灶王爺吃，好讓祂可以幫大家說好話，民間也會在這一天清囤，把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨，小孟老師也親曝6大禁忌，提醒千萬不能做。

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送神的天就是天神下降日。（圖／大安廣安宮 – 廣澤尊王臉書專頁授權）
▲民間習俗會在送神日準備甜食，讓灶神吃甜甜說好話。（圖／大安廣安宮 – 廣澤尊王臉書專頁）
📍送神日6大禁忌

1、不可以說壞話吵架
送神日是吉日，在前二天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

2、送神不可以太晚
今年祭拜時間最佳時刻為中午11:00-13:00，拜灶神若太晚拜，灶王爺會來不及回天庭，因此越早拜越好。

3、神像、香爐、祖先牌不要亂搬動
清囤完神像、香爐、祖先牌位不要亂放位置，務必歸位。

4、不宜直接用水清洗佛像與牌位
不宜直接用水清洗佛像與祖先牌位以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

5、送神完再開火
送神日讓神明好好休息，送完神後再開火，若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

6、清囤不宜有負面情緒
清囤時千萬不要有負面情緒，一但有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清囤時保持愉悅的心情。

送神明回天庭後，就可以清理神龕、公媽龕「清屯」。（圖／shutterstock）
▲送神明回天庭後，就可以清理神龕、公媽龕「清屯」。（圖／shutterstock）
📍送神日的5大習俗：

1、準備供品三牲水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對，花一對。
紙錢：壽金、刈金、馬甲。
祭拜方法：先在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，將供品放在神明桌，燒三柱香請眾神來用餐，可到廚房拿香拜一下請灶王爺到神桌用餐，並祈求灶王爺回天庭後能為自己與家人多美言幾句。註：更有誠意的人會在廚房準備多一份牲禮來祭拜。祭拜完燒完紙錢再放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。若住的地不可以燃放鞭炮，可以使用鞭炮音樂聲音，在廚房播放即可。

2、清囤順序
送完灶神完後，要開始清囤，清囤順序是到佛桌燒香稟告神明與祖先說要開始清囤，即可開始，第一步先清理神像，因為神明最大。第二步清理神明香爐。第三步清理祖先牌位。第四步清理祖先香爐。第五步清理佛桌。第六步清理擲杯。

3、不可以倒爐
清屯時神明與祖先香爐可以拿全新湯匙舀起香灰，再放入濾網裡，濾網要置於香爐上方，再舀起香灰，這個動作是要過濾掉香灰中的硬塊，再把過濾好的香灰放入香爐裡。千萬要注意清囤不可以將香爐中的香灰直接倒出來，以免一整年一直走衰運，好運被倒光。最後倒進去的香灰要抹平，因為這樣象徵平安圓滿。

4、初四記得接神
俗謂「送神早，接神晚」，因此接神的祭拜大多要在初四下午4點後來進行，準備三牲、四果、酒、菜碗、甜點、壽金、刈金和甲馬。

5、祭拜地點廚房、神明廳
一般都在神明桌拜，若家中沒有安置神明廳，可在廚房爐灶上祭拜，或在餐桌上來拜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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