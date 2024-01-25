台北26年「育成洗車中心」暫別倒數 2025年建國高架橋下原址回歸
陪伴台北人26年、位於建國高架道路與濟南路口高架橋下的「育成洗車中心」，提供障礙者融入社會及就業機會，但因面臨設備老舊、噪音及悶熱，甚至頻繁淹水等困境，讓不易經營的非營利體質雪上加霜。主責的「育成社會福利基金會」今（25）宣布，「育成洗車中心」及比鄰的「育成蕃薯藤餐廳」兩家庇護工場，預計2月21日將暫時關閉，原址重建綠建築庇護園區，預計2025年Q3再度回歸。
記者徐銘穗/綜合報導
育成社福總經理吳幸芳表示，原址重建的全國第一座「綠建庇護園區」除持續提供憨寶貝安心就業外，更將大幅改善職場環境，以舒適、明亮、低碳的友善場域，服務更多市民、展現社會平權共融為目標。
改建由「潘冀聯合建築師事務所」操刀，設計重點除建材再利用、雨水資源回收的創新設備外，也強化空間的效能、降噪、減少碳排，外觀更兼具都市美學與接軌 ESG 精神，樹立社福發展的新典範。
在「育成洗車中心」服務 10 年的庇護員工詹理惟是輕度自閉症患者，他害羞地說：「希望洗車中心變漂亮後，可以有更多的叔叔、阿姨來讓我洗車。」「育成蕃薯藤餐廳」的庇護員工李權峰，也笑著說：「歡迎大家2月21日前，趕快來餐廳吃飯。」
長期力挺「育成社福」的新聞主播張齡予，也在今記者會公布擔任「綠建庇護園區」倡議大使，呼籲大家送愛給憨寶貝，支持心智障礙者安心就業。「育成洗車中心」和「育成蕃薯藤餐廳」預計在今年 2 月 21 日跟大家「暫別再見」，即起推出消費 75 折清倉回饋。捐款3000元即成園區VIP，預計 2025 年第三季重新開幕。