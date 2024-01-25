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「最美小龍女」范文芳闊別10年拍台劇　何潤東專屬暱稱曝光

▲「最美小龍女」范文芳闊別10年拍華語影集《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）
▲「最美小龍女」范文芳闊別10年拍華語影集《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）

記者羅凌筠／綜合報導

新加坡女神范文芳以《神鵰俠侶》在台灣走紅，受封「最美小龍女」。距離上部來台演出的作品睽違近10年，范文芳再次攜手導演何潤東合作，拍攝呈現台灣海島絕美風景的華語影集《不如海邊吹吹風》。范文芳爆料，何潤東在片場常常會叫她「阿真」，「阿真是我們之前合作電影《真心話》的角色名，也讓我覺得很有親切感。」

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▲范文芳（左）與導演何潤東相隔20多年再次攜手合作《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）
▲范文芳（左）與導演何潤東相隔20多年再次攜手合作《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）
談起與何潤東相隔20多年聚首的心得，范文芳表示：「先前何潤東還是新演員，這次再見面跟以前一樣沒有什麼改變，但現在已經晉升為金鐘獎導演了。我覺得他對戲劇方面的理解跟堅持非常棒，在拍攝期間都會提出想法只為了能讓這部戲更好。」

范文芳此次在《不如海邊吹吹風》中扮演霸氣經紀人，一路捧紅由陳柏霖飾演的大明星，兩人感情猶如母子，有任何麻煩事都會替他擺平，同時也是掌握演藝圈生態的女強人，保護自家藝人不遺餘力。范文芳坦言角色相對熟悉，有參考身邊許多類型、性格都不一樣的經紀人做揣摩。

▲范文芳坦言對經紀人角色相對熟悉，有參考身邊的人做揣摩。（圖／大川大立提供）
▲范文芳坦言對經紀人角色相對熟悉，有參考身邊的人做揣摩。（圖／大川大立提供）
而老公李銘順近年在台灣影視作品中挑戰各種戲路，獲獎頻頻，聊到這次來台灣拍戲另一半有沒有給予什麼建議，范文芳笑著說：「他很鼓勵我去拍，很支持我，反倒是我和他討教許多在台灣生活的問題，像是衣服該怎麼準備、外送怎麼點······這些生活祕笈。」

《不如海邊吹吹風》全劇靈感來自韓國CJ ENM的IP《頂級巨星柳白》、《海岸村恰恰恰》與《我們的藍調時光》海島三部曲，由陳柏霖、郭雪芙主演。劇情藉由在海島生活的人物所遇到的人生課題，帶出角色間的情感糾葛與生活的酸甜苦澀，畫面結合金門特有的閩南式古厝與洋樓，絕美的高粱田與沙灘景色，更帶入充滿共鳴的華語懷舊金曲與家鄉手路菜，療癒感十足的輕鬆步調，打造專屬於台灣小島風情的浪漫喜劇。

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