「最美小龍女」范文芳闊別10年拍台劇　何潤東專屬暱稱曝光

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范文芳此次在《不如海邊吹吹風》中扮演霸氣經紀人，一路捧紅由陳柏霖飾演的大明星，兩人感情猶如母子，有任何麻煩事都會替他擺平，同時也是掌握演藝圈生態的女強人，保護自家藝人不遺餘力。范文芳坦言角色相對熟悉，有參考身邊許多類型、性格都不一樣的經紀人做揣摩。
而老公李銘順近年在台灣影視作品中挑戰各種戲路，獲獎頻頻，聊到這次來台灣拍戲另一半有沒有給予什麼建議，范文芳笑著說：「他很鼓勵我去拍，很支持我，反倒是我和他討教許多在台灣生活的問題，像是衣服該怎麼準備、外送怎麼點······這些生活祕笈。」
《不如海邊吹吹風》全劇靈感來自韓國CJ ENM的IP《頂級巨星柳白》、《海岸村恰恰恰》與《我們的藍調時光》海島三部曲，由陳柏霖、郭雪芙主演。劇情藉由在海島生活的人物所遇到的人生課題，帶出角色間的情感糾葛與生活的酸甜苦澀，畫面結合金門特有的閩南式古厝與洋樓，絕美的高粱田與沙灘景色，更帶入充滿共鳴的華語懷舊金曲與家鄉手路菜，療癒感十足的輕鬆步調，打造專屬於台灣小島風情的浪漫喜劇。
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