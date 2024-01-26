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1/26尾牙吃刈包！全台「5名店」必吃：必比登推薦、獨家豬舌刈包

▲今（26）日是農曆12月16日，正逢大家最期待的「尾牙」，在傳統習俗裡，不少人都會有吃「刈包」的習慣。（圖／取自photoAC）
▲今（26）日是農曆12月16日，正逢大家最期待的「尾牙」，在傳統習俗裡，不少人都會有吃「刈包」的習慣。（圖／取自photoAC）

記者葉盛耀/綜合報導

農曆年末將近，今（26）日正逢大家最期待的「尾牙」，在傳統習俗裡，尾牙是生意人對土地公表示感謝，因此在農曆12月16日，不少人都會有吃「刈包」的習慣。全台有多家知名刈包，包含蟬聯好多屆的米其林必比登名店，一次整理。

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為什麼尾牙要吃刈包？一種說法是刈包長得像錢包，裡面包料豐盛，象徵錢包滿滿，因此有吃刈包財源滾滾來的說法。

另一種說法則是刈包又叫割包、虎咬豬，就像老虎張大口咬住一塊肥豬肉，而「虎咬豬」諧音近似「福咬住」，讓福虎咬掉這一年的不順與厄運，把壞事全都投入虎口解決，再咬住福氣和財運，新的一年都否極泰來。全台有多家刈包的知名店家，甚至獲得米其林必比登殊榮。

📍源芳刈包
獲得多年的《米其林指南》必比登殊榮，位在華西街夜市內，經營逾一甲子，米其林官網寫到「刈包皮為店家特製，搭配軟嫩多汁的滷五花肉和配料，令人回味再三。四神湯也濃郁鮮美。

店家資訊
地址：台北市萬華區華西街17-2號
電話：02-2381-0249
營業時間：11:30-20:00
週一公休

▲源芳刈包獲得多年的《米其林指南》必比登殊榮。(圖／小虎食夢網提供)
▲源芳刈包獲得多年的《米其林指南》必比登殊榮。(圖／小虎食夢網提供)
📍藍家割包
台北市公館商圈開業近30年，被網友稱為「永遠有人在排隊」的人氣店。客製化是其最大特色，大部分的店家僅能選擇裡頭的肉要偏肥、瘦或綜合3種選項。藍家割包則分為肥肉、瘦肉、半肥半瘦、綜合偏瘦、綜合偏肥5種選項，分類細緻。

店家資訊
地址：台北市中正區羅斯福路三段316巷8弄3號
電話：02-23682060
營業時間：11:00–17:00
週一公休

▲藍家割包分有5種選項的割包，相當貼心。（圖／翻攝Google Map）
▲藍家割包分有5種選項的割包，相當貼心。（圖／翻攝Google Map）
📍東海刈包大王
在台中有多家連鎖分店，特色是除了「經典五花肉」傳統口味之外，還有香煎雞腿排、香滷牛腱心等創意口味，並選擇是否要加蛋，再配上酸菜、香菜、花生粉。

店家資訊
地址：台中市龍井區台灣大道五段3巷49號（東海總店）
電話：04-2652-3686
營業時間：06:00~01:00
無功休日

▲傳統豬五花之外，東海刈包大王還有雞肉、牛肉等口味。（圖／取自東海刈包大王臉書）
▲傳統豬五花之外，東海刈包大王還有雞肉、牛肉等口味。（圖／取自東海刈包大王臉書）
📍阿松割包
曾於台灣美食評鑑活動500碗中一次受到3碗的肯定，傳承了80年左右的老店，豬舌割包是別的地方難以嚐到的獨特美味，且通常來說割包裡會加入花生粉，這裡則是店家特調的花生醬，甜度不高，再同樣配上酸菜等，淡雅卻相當夠味。

店家資訊
地址：台南市中西區國華街三段181號
電話：06-211-0453
營業時間：08:00~15:30
週四公休

▲阿松割包的豬舌割包，以特調的花生醬替代常見的花生粉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲阿松割包的豬舌割包，以特調的花生醬替代常見的花生粉。（圖／記者葉盛耀攝）
📍春蘭割包
創立於民國89年，至今已20幾年，因為個頭大、份量多而聞名，每顆賣到70元，以高雄物價來說屬於偏高，但依舊是排隊名店。割包分綜合、控肉（偏肥）、赤肉（偏瘦）甚至還有素食等多種選項。

店家資訊
地址：高雄市新興區復興一路5號
電話：07-201-7806
營業時間：09:00~14:00、15:00~17:00
週日公休

▲高雄的春蘭割包，特點是個頭大，用料豐富。（圖／翻攝春蘭割包臉書）
▲高雄的春蘭割包，特點是個頭大，用料豐富。（圖／翻攝春蘭割包臉書）

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