中投、欣裕台股權判決移轉國有　國民黨：民進黨假轉型正義行清算

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朱立倫強調，國民黨這幾年來沒有黨產、沒有資源，走過這幾年的辛苦，已不怕任何困難，以中央黨部為例，是付租金進行承租，所使用的每一個空間都是合法的。
黃健庭表示，實際上中投的第一桶金是在民國35年國民黨發動黨員特別捐成立，當時為的是不要用政府的資源養黨，希望黨在財務上可以自立自主，但資料送交給法院後卻不做調查也不被採信，過程非常粗糙。
黃健庭強調，國民黨在十九全、二十全的全國黨代表大會就已經決議，除了保留必要的辦公空間並結清積欠黨工的退休金之外，都會捐出來，只是民進黨卻選擇用一個違憲的機關，在司法程序還未完成前，就已經逕行沒收我們的財產。這幾年的國民黨在完全沒有黨產、沒有資源的情況下，走得非常的艱辛，但是不會因為這樣子就被民進黨政府打倒。
國民黨指出，對於黨產處理原則一向都是「護法、護憲、不護產」並遵循第19屆、第20屆全國代表大會之決議：「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」國民黨早於民國34年5月17日行憲前所舉行的第六次全國代表大會中，即決議為避免產生像共產國家以國家預算支撐黨務運作的惡習，乃決定創立黨營事業以期「以黨養黨」。
國民黨表示，創立黨營事業資金來源於民國35年、37年中間兩次發動的黨員特別捐，共募得法幣190餘億元、美金4萬8千餘元、港幣12萬、英鎊1千5百餘元、越幣1千元及金圓券12萬8千餘元，並以其中款項撥發地方充作事業資金，後雖歷經戰亂黨營事業淪陷損失670餘萬美金，惟其後38年遷台的資產仍有美金77萬餘元(以金本位制換算約目前新台幣11.72億元)，並以上述遷台資產為基礎，續行經營黨營事業，所營項目亦依法經營，怎能因105年所立的黨產條例，即溯及既往推定國民黨黨營事業皆為不當財產？
國民黨認為，若司法成為民進黨腐化的幫兇，勢將危害子孫。對於司法未能成為維護社會公平正義的最後一道防線，未能秉持公正、客觀、勿枉勿縱之精神審理案件，而成為執政黨意志延伸的政治場域，國民黨深感遺憾。