《古惑仔》黎淑賢家中輕生！豪宅變凶宅 比市價低4000萬拋售
香港女星黎淑賢生前因演出電影《古惑仔3之隻手遮天》走紅，1998年結婚生子，2006與前夫盧惠光離婚，隔年再嫁美容醫生，兩人育有2子，雖然自從踏入婚姻後，開始減少幕前的活動，但還是有影視作品，沒想到她卻在去年12月26日在家中燒炭身亡，享年47歲，生前居住的豪宅淪為凶宅，只能比市價低1000萬港幣（約台幣4000萬元）拋售。
記者吳雨婕／綜合報導
黎淑賢在1995年時以香港亞洲小姐亞軍出道，後來演出電影《古惑仔3隻手遮天》的「方婷」一角走紅，1998年嫁給前夫盧惠光，婚後育有2子，可惜婚姻僅維持8年就結束，雙方離婚後，男方獲得兒子們的撫養權，黎淑賢在2007年再婚美容醫生，婚後育有2子。
黎淑賢在2017年受訪時提到身為全職媽媽，所以生活忙碌，2020年則是投身珠寶生意，轉型為珠寶鑑證師，沒想到卻在去年底時發生在北角豪宅輕生的悲劇，讓豪宅成了凶宅，據《香港01》報導，該宅只能拋價出售，售價為1600萬港幣（約台幣6401萬元），低於市價1000萬港幣。據悉，黎淑賢的豪宅約有29坪，正常市價約為2500萬港幣至2600萬港幣（約台幣1億元至1.04億元）。
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