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加速移轉供應鏈！500家美企放眼印度和越南　擔憂依賴中國的風險

▲擔憂依賴中國的風險太高，有500家美國企業稱未來五年會優先選擇印度和越南發展。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）
▲擔憂依賴中國的風險太高，有500家美國企業稱未來五年會優先選擇印度和越南發展。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

受到中美關係逐漸緊張、區域戰爭開打和疫後通貨膨脹影響，擔憂只依賴中國的市場風險太高，有500家美國企業稱未來五年會優先選擇印度和越南發展，這兩國也因此成為全球供應鏈移轉的最大受惠國之一。

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根據英國市調公司OnePoll對500名美企高管進行的調查，61%受訪者表示，若中國和印度能生產相同材料，他們寧可選擇印度。56%的受訪者認為，未來五年內，印度將比中國更適合滿足他們的供應鏈需求。調查顯示，59%的受訪者認為，從中國採購材料「有一定風險」或「非常有風險」，對印度有相同看法的受訪者比例則為39%。另外，至少有四分之一的高管表示，他們目前既沒有從中國進口，也沒有從印度進口。

2023年6月印度總理莫迪前往美國對白宮進行了國事訪問，簽署了一系列關於國防、技術和供應鏈多樣化的大型合作協議，兩國關係由此邁向新的里程碑。印之間的關係不斷升溫，華府推動的「友岸外包」政策（friendshoring），旨在鼓勵美企從中國轉向其它國家，這也使印度成為一個有吸引力的選擇。

除了印度，越南也是美國企業高階主管們考慮的移轉地，越南去年的外國直接投資比2022年增長了14%以上，是投資者採取「中國加一」戰略時的首選之一。

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