被蘇打綠要求像少女！Ella不忍了 爆料他「喜歡幼齒的」
蘇打綠今（26）日推出〈你被寫在我的歌裡（蘇打綠版）〉MV，特別邀請曾參與當年錄音及拍攝的蘇打綠好友「美麗奇女子 美奇解接」Ella（陳嘉樺）合作，合體重新復刻這首甜蜜對唱歌曲。在錄音當天，Ella一直被阿福要求要像少女一樣唱歌，讓她忍不住反虧對方「你喜歡幼齒的！」
記者吳雨婕／綜合報導
錄音當天，蘇打綠全體成員親自探班Ella的錄音現場，Ella在蘇打綠團長阿福的要求下不斷調整唱腔，力求展現「像少女一樣地唱歌」，以復刻12年前的氛圍，逗得Ella頻頻大笑並調侃：「原來阿福你喜歡幼齒的！」在錄音空檔談笑中，一句「該不會連MV也要復刻吧？」一語成真，MV計畫寫在彼此心裡，蘇打綠再度邀請Ella參與MV的復刻拍攝。青峰笑說：「Ella就是蘇打綠的恩人！」蘇打綠成員與Ella在MV拍攝現場互相趴在地上「行大禮」，場面歡樂又感人。
蘇打綠團員們戲稱Ella是出現在蘇打綠MV作品裡最多次的人，這是他們第3次攜手合作，首度合作是12年前的〈你被寫在我的歌裡〉；接著因為馨儀懷孕無法參與〈我就是個樸實無華的Bass手〉，由Ella接演女主角Bass手；這一次則是重新演繹〈你被寫在我的歌裡（蘇打綠版）〉。Ella更在鏡頭前呼籲眾人一同對宇宙許願，約定十年後再拍一次MV，蘇打綠鍵盤手阿龔則開玩笑表示「到時歌名可能要改為〈您被寫在我的歌裡〉！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道