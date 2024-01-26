公園遊具「3人旋轉」被2童玩成天女散花！家長驚喊別讓孩子飛出來

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一旁滿頭白髮的阿公，似乎覺察不到危險性；旁邊的孩子見狀喊著「要玩」，早已捏把冷汗的其他家長忙出聲制止「很危險」、「不行」，此時在地面跑著的孩子坐上其中一個椅子，突然被放開的椅子，擺盪索差點纏上另個孩子的擺盪索，接著椅子打到遊具中間的支撐柱，發生清脆的「鏘」巨響。家長忍不住問，如果打到的是其他孩子，還能不頭破血流嗎？
江和樹今（26）日上午邀請市府養工處屯區工程隊隊長潘昱維前往大里區金城公園會勘，發現這是孩子們非常喜歡的遊具，大家叫它「魔力轉圈圈」，原理和盪鞦韆相似，但多了旋轉效果，3個人一起玩最好玩，若有其中一人想休息，另兩人也必須停下來。
潘昱維表示，台中市自兩年前陸續設了3座「3人旋轉設備」，都通過安全檢驗，正確使用方式是以正常坐姿坐在座椅上、靠人力推動擺盪索，旁邊也有使用說明，是適合6-12歲小朋友的遊具、需要家長在旁陪同。他表示影片中的小朋友使用不當，未來市府將增加警示內容、周邊以安全間距阻絕，避免遊玩時有小朋友誤入使用範圍。
江和樹則認為加強警示並不夠，他表示不需檢討不懂事的小朋友，但市府設置有潛在危險性的遊具，保護措施卻不足，就應該正視！若小朋友轉快時頭暈、不小心放開手，可能因離心力飛出來；盪太高玩成雲霄飛車，其他小朋友若誤入旋轉區，可能被撞到頭或打到胸，這些都是可以避免的。他認為光是貼安全線提醒的效果不佳，建議在遊具周邊施設護欄，「圍起來讓小朋友進去玩、作出實體區隔，比較不會傷害到旁人」。