想下手「40年公寓」怕20年後難脫手　內行曝「2條件」買了不血虧

全台灣屋齡30年以上的房子高達462萬戶，比例達51%，50年以上房子有11%。高房價年代，公寓是同區域中房價相對平實的選擇，不過，有網友看中屋齡40年的公寓，卻又擔心住了10~20年後，房子變50~60年「公嬤宅」，因為種種原因讓他卻步了，引起底下留言熱議。
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貼文引發討論，網友綜合「2條件」，買40年公寓不血虧，一是地點、二是土地持分，認為相較於屋齡，房子的位置其實才是重點中的重點，「只要地點好、生活機能完善，都不用擔心脫手和屋齡的問題」。
屋齡30年以上公寓能不能買？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德曾表示，房貸利率突破2%，相比之下，雙北公寓需求穩健，若是物件地段在捷運周邊，只要地段好，銀行評估放貸也會給予不錯的條件，但管線重拉、裝潢成本必須納入通盤考量，畢竟現在人工、物料都貴。
馨傳不動產智庫執行長何世昌也提醒，中古屋並非每一間都那麼完完美，尤其老公寓氯離子濃度過高（海砂屋）的問題比想像中更常見。他提供5重點不怕買到海砂屋，1是「屋況好不代表不是海砂屋」，要驗過才知道；2是別再信「水管漏水讓氯離子濃度高」假話；3「慎選檢測機構」；4「別心存僥倖」；最後5則是「別只相信自己的眼睛」，強烈建議花小錢做檢測。