亞洲跨國藝術活動在河內！9位台灣藝文工作者參與　開放報名中

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共計至少9位來自台灣的藝文工作者，將以講者、藝術進駐、工作坊帶領人、受邀與會等形式，參與這場亞洲區域對話，他們來自劇場、攝影、文化創意產業、藝術空間、書店、評論報導等多元的藝文領域，其藝術文化工作關注的範疇，包括：藝術創作及推廣、大學教育現場、文化與知識平權、性別議題、多元族群共融、地方社群發展等，透過參與這場活動，得以將他們過去與東南亞的交流，進一步深化以及建立更廣的網絡，也將台灣藝術文化的專業發展，和藝術文化工作者參與公民社會發展的經驗，帶到這個亞洲國際平台上對話。
「2024 Meeting Point」活動主場地選在擁有千年歷史的漢學建築空間「文廟（Van Mieu，又名：Temple of Literature）」， 透過安排有具有越南文化脈絡的活動，為參與活動的各國來賓提供探觸和了解當地文化脈絡的機會。此大型活動的促成與辦理，奠基於國際生活藝術組織台灣辦事處自2018年起辦理區域交流計畫，且積極促進台灣與東南亞的深度文化交流與合作，與亞洲區域互動、建立亞際區域網絡，這些累積多虧許多文化單位的支持，贊助單位台灣文化部予以堅定的支持，是關鍵的夥伴和能量；五年多來已經有近兩百位、來自20國的藝文工作者的參與交流計畫，包括許多來自台灣與東南亞的民間藝文單位共同合作、投入資源及導入專業知識。
今年3月21日在河內的開幕活動，邀請越南的藝文專家以專題演講的形式，向來自各國的與會貴賓介紹越南當代藝術的文化生態；接著上場的是圓桌論壇，主題為：「Caught in the Middle」，由三位來自東南亞的民間藝文機構代表，討論在民間的藝文現場所觀察的相關政策影響與資源的情況，他們如何起而行，擔任起藝文生態中的中介與縫補缺口的角色。3月22日與23日的活動包括：2場主題研討會 (Curated Conference group sharing)；9個在地串連活動 (Local Gatherings – reports from the field)；7個包括來自台灣的藝術家，將短期進駐河內共同創作，帶來參與式的創意活動 (Participatory creative action)；亞洲 – 亞洲系列 (Asia-Asia Connections)由亞洲區域型的藝文組織帶來的亞際對話空間，包括：UNESCO Regional Office in Bangkok、On the Move等機構將參與活動，創造更多與亞洲藝文工作者對話的空間；8組工作坊的主辦人（4組來自越南，4組來自：台灣、泰國、印尼、印度）帶來的互動工作坊 (Interactive Sessions)。3月21日至23日期間於越南河內登場的Meeting Point，即日起對外開放報名參加。