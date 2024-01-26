「自助式偷渡」成隱憂！監察院呼籲正視移工政策　24具浮屍案曝

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監委葉大華說，政府輕忽人蛇集團源源不斷偷渡越南人來台，並結合在台越南社群，形成跨國分工犯罪模式，未來恐發展為人口販運路線或形成國安顧慮。他認為越南移工偷渡情形氾濫，越南政府也應負起責任，但越南政府對跨國執法的態度消極，甚至越南駐台辦事處稱越南人偷渡問題是「台灣勞動政策失當，打黑工誘因太高所造成」的結果，行政院宜審慎研議如何透過政府整體力量，促使越方正視並共同謀求具體改善之道。
去年西海岸發現的24具浮屍，其中10人為越南籍，經過調查發現溺斃10人和另外4人共14名越南人，於去年2月18日自中國福建沿海自購船隻偷渡來台，意圖以搶灘登陸的「自助式偷渡」模式，但因氣候不佳導致船隻翻覆，10名偷渡客罹難、4名行蹤不明的偷渡客已由台南地檢署發布通緝，而這14人中的13人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄。
監院指出，越南籍人士偷渡猖獗是我國移工政策失衡所衍生的現象之一，過去的調查顯示逃跑打黑工不外乎高額仲介費用的債務拘束、合法工作的薪資待遇低、勞動條件不友善、產業缺工導致黑工薪資水漲船高等複雜的因素，再加上移民署人力嚴重不足，導致其查緝能量不佳，而台灣特定產業缺工情形嚴重，間接形成高風險的偷渡案件，行政院允應正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，速謀改善之道。