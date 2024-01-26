拉麵17分鐘吃完！「日本老闆嫌慢」惹眾怒　苦主反護航：是我錯

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當Akaboshi最終點餐時選擇吃大碗、肉增量、少湯的點法，隨後送上桌後開啟攝影機進行拍攝，也對一些食材進行特寫。不料吃到17分鐘，老闆突然對著Akaboshi大喊：「拍影片的吃太慢了，別打亂『批次』」，此話一出Akaboshi也立刻向老闆道歉，並加快用餐的速度。
沒想到影片上傳之後，就是這個10秒不到的過程，引發了網友論戰，不少網友驚呼「吃不到17分鐘就被嫌慢」、「這樣我都不敢去拉麵店了」；不過也有拉麵愛好者坦言，「打亂批次」的確是二郎系拉麵的大忌。
事實上，二郎系拉麵起源於東京都的三田「拉麵二郎」，拉麵主要靈魂是富含油脂與濃厚的豚骨醬油湯底，再配上粗麵條、大量的叉燒肉以及大量蔬菜，深獲重口味愛好者的喜愛。
而二郎系拉麵店，最講究的就是翻桌率，因店家採用粗麵，烹煮時間較長，都需要預先煮下一批客人的麵，所以若前一批客人有人吃得慢，就會影響到後續用餐者麵條的口感，店家甚至可能需要丟棄煮好的麵重新製作，進而產生後續客人延遲用餐的蝴蝶效應。
身為拉麵達人的Akaboshi也深知其道理，因此爭議爆發後，也不斷發文表示，本次事件完全錯在自己，店家老闆完全沒錯，「錯是在我身上，要罵罵我就好了」。