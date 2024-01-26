▲陸媒體人譏身障者淪選舉工具　「非常律師」陳俊翰：很荒謬

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罹罕病仍考取超狂學歷 投身身障礙者權利倡議被譽為台版「非常律師」的陳俊翰，自幼罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，又經歷祝融導致雙腿截肢。但他克服疾病，成為律師高考榜首，並接連取得哈佛大學法學研究所碩士學位、密西根大學法律博士學位、紐約州律師執照，返台投身障礙者權利倡議。
陳俊翰：台灣人權、民主、自由較中國進步很多根據《中央社》報導，陳俊翰接受訪問時表示：「中國連選舉的自由都沒有，卻回過頭嘲笑台灣民主自由的選舉方式，我覺得很荒謬。」台灣民主自由發展已30幾年，任何人不管是障礙者或非障礙者，只要有理念與想法、符合年齡，本來就有參政自由權利。
陳俊翰認為，相較於中國大陸，台灣社會各方面對人權民主、自由、價值進步應該非常多，這也應體現在對於身障者的同理與權益尊重上面。他希望藉此事讓大家反思，在台灣社會是不是還有很多人對障礙者有歧視、偏見或刻版印象，只看到障礙者身體特殊狀況，沒有看到身為人的價值、能力與應受到的基本尊重。
他並表示，雖然節目製作單位很快致歉，但他希望不只是製作單位本身或媒體，處理身心障礙者議題內容時，不該只把重點放在障礙者的障礙或疾病，當成揶揄嘲笑對象，更希望有同理心與尊重態度。當大陸人士表達很不當的看法言論，主持人應該適時制止歧視性發言。此事雖有點遺憾，但如果有一些正面的啟發與收穫，會比較有意義。
是否希望開不當笑話的當事人道歉？陳俊翰表示：「很難期待吧」，當事人無論是對身心障礙者或民主制度的理解，跟大多數台灣人有很大鴻溝差異，「我覺得，他甚至可能不覺得那樣的表示有什麼問題或錯誤」。
身心障礙聯盟：盼營造更友善接納的社會環境身心障礙聯盟發出新聞稿指出，「殘疾」為歧視性用詞，我國早已不使用。過去台灣有過「殘障」一詞，但因「殘」字隱含健全主義，1997年將《殘障福利法》修正為《身心障礙者保護法》，至今日稱為《身心障礙者權益保障法》。不再強調「保護」，而是聚焦在身心障礙者權益的「保障」，是我國修法的一大進步。我國身心障礙人口超過120萬人，關切重點在如何改善並移除社會環境造成的阻礙，使每個人都能平等參與社會，而不是只看見他人的障礙。
對於王志安的發言，身心障礙聯盟強調，政治評論固屬於言論自由之範疇，但進一步模仿嘲笑身心障礙者候選人的言語肢體表情，是非常不妥的歧視行為。身心障礙者和所有公民一樣，有參政權、選舉權，能自由選擇參加政治類活動、表達意見、為更多身心障礙者代言爭取權益、支持理念相同的政黨等，這些都是實踐公共生活參與，是民主社會中的自由展現。
身心障礙聯盟表示：「我們理解為什麼身心障礙者出現在重大選舉的舞台上，對中國人民來說這麼的詫異：因為仍停留在以慈善而非人權平等看待障礙者的中國，是不可能出現這個景象；障礙者唯一可以上台被注目的機會，就是如同王志安想像中被動員出席的慈善活動，目的是為博取同情；而不是多元社會下行使公民權的自由選擇。」
聲明稿最後呼籲，「歧視潛藏在每個人的心中，言談行為會不自覺地展現出來；重要的是認知到自己的不當言論造成傷害時，能夠即時反省修正。」該節目過去的播出，也曾以嘲諷身心障礙為娛樂笑點，身心障礙聯盟對此表達抗議譴責，呼籲彼此尊重。許多身心障礙者出門需要克服環境阻礙，還有面對異樣眼光的勇氣；大眾應一起支持更多身心障礙者參與各類型的公共活動，營造更友善接納的社會環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60696
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