「尾牙」拜土地公招財！這供品不要端上桌　拜拜時間、禁忌一次看

過年打掃癢全身　醫：避免「過敏」有方法！

▲過年打掃癢全身　醫：避免「過敏」有方法！
▲過年打掃癢全身　醫：避免「過敏」有方法！

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】除舊布新是年前的一大工程，而在清理環境的過程中，最怕的就是灰塵和塵蟎等過敏原，醫師提醒，除了在掃除前開窗保持通風、掃除時配戴口罩和手套、掃除後立刻洗澡清潔外，擁有好的免疫力也是在避免發生過敏中不可忽視的一環。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中藥內服、針灸緩解過敏發作　穴位按摩和敷貼來改善

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔說明，過敏發作時最常見的打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，以中醫觀點來說是涉及了「肺」、「脾」、「腎」三臟的虛損以及功能的失調，治療方法有中藥內服、針灸、穴位按摩和敷貼等。

過敏三類型　中藥針灸及按摩穴位治療

徐敬閔提到，在臨床上可以大概略分為肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛三型：

徐敬閔也解釋，常用針灸及按摩穴位的部份：

1. 迎香：鼻孔向外與法令紋相交處，有清熱、通鼻竅的效果。

2. 風池：後頸枕骨下，髮際內凹陷處，約在耳垂平行的位置，可清頭目，利五官七竅。

3. 合谷：位於手背虎口肌肉的最高處，能減輕過敏症狀。

4. 足三里：位於腿前側，外膝眼下約4橫指距離處，除了改善腸胃問題，也能緩解過敏症狀。

工具及熱身、良好姿勢與休息　降低痠痛痠痛機率

另外，大掃除後導致的肌肉痠痛也是十分常見的年前患者就診原因，以下幾點提醒可以預防不適的產生：

1.工欲善其事，必先利其器，善用適合的器具輔助清潔

2.;掃除前要先進行動態熱身，且注意適時的休息。

3.避免姿勢不佳和用力不當，如：以屈膝、坐姿取代彎腰，踩在堅固的椅凳上代替踮腳，使用推車搬運重物以免用力過大過久等。

4.掃除完後拉筋伸展，舒緩肌肉，也可以再洗個溫水澡，不僅清潔髒污，還可放鬆肌肉。

最後徐敬閔建議，假如還是有出現肌肉痠痛或緊繃等情形，針灸治療是有相當好的緩解療效，可以降低肌肉疲勞與疼痛感，改善身體的血液循環及關節的活動度，而除針灸之外，也可搭配內服中藥及外敷藥布、藥膏，舒筋活血、調和氣血，使患部的不適盡早痊癒。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60677

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

陸媒體人譏身障者淪選舉工具　「非常律師」陳俊翰：很荒謬

新冠血清抗體監測出爐！估現在9成皆已感染過　「天選之人」可能低於1成

搶救深層靜脈栓塞！精準手術客製，患者重獲新生

五十肩痛到該該叫！治療常需6個月以上　「小針刀」＋復健新選擇

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞