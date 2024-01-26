▲過年打掃癢全身　醫：避免「過敏」有方法！

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中藥內服、針灸緩解過敏發作 穴位按摩和敷貼來改善臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔說明，過敏發作時最常見的打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咳嗽等症狀，以中醫觀點來說是涉及了「肺」、「脾」、「腎」三臟的虛損以及功能的失調，治療方法有中藥內服、針灸、穴位按摩和敷貼等。
過敏三類型 中藥針灸及按摩穴位治療徐敬閔提到，在臨床上可以大概略分為肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛三型：
徐敬閔也解釋，常用針灸及按摩穴位的部份：
1. 迎香：鼻孔向外與法令紋相交處，有清熱、通鼻竅的效果。
2. 風池：後頸枕骨下，髮際內凹陷處，約在耳垂平行的位置，可清頭目，利五官七竅。
3. 合谷：位於手背虎口肌肉的最高處，能減輕過敏症狀。
4. 足三里：位於腿前側，外膝眼下約4橫指距離處，除了改善腸胃問題，也能緩解過敏症狀。
工具及熱身、良好姿勢與休息 降低痠痛痠痛機率另外，大掃除後導致的肌肉痠痛也是十分常見的年前患者就診原因，以下幾點提醒可以預防不適的產生：
1.工欲善其事，必先利其器，善用適合的器具輔助清潔
2.;掃除前要先進行動態熱身，且注意適時的休息。
3.避免姿勢不佳和用力不當，如：以屈膝、坐姿取代彎腰，踩在堅固的椅凳上代替踮腳，使用推車搬運重物以免用力過大過久等。
4.掃除完後拉筋伸展，舒緩肌肉，也可以再洗個溫水澡，不僅清潔髒污，還可放鬆肌肉。
最後徐敬閔建議，假如還是有出現肌肉痠痛或緊繃等情形，針灸治療是有相當好的緩解療效，可以降低肌肉疲勞與疼痛感，改善身體的血液循環及關節的活動度，而除針灸之外，也可搭配內服中藥及外敷藥布、藥膏，舒筋活血、調和氣血，使患部的不適盡早痊癒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60677
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