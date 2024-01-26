▲泌尿道上皮癌易被忽略又愛復發？化療＋免疫接力組合成治療趨勢

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當你發現最近有腰痛，甚至合併無痛性血尿問題，要當心是泌尿道上皮癌找上門。一旦輕忽相關風險警訊，等到出現全身不適症狀才就醫，可能大多都已是晚期。以往，因為治療選項有限，晚期泌尿道上皮癌病友經常面臨復發、轉移等狀況，預後相當不樂觀。所幸，近年隨著免疫治療的發展，能趁化學治療有反應時接續使用免疫治療，有機會達到良好預後，延長存活期，醫師呼籲病友即使確診是晚期也別放棄希望！
泌尿道上皮癌長在哪？不只癮君子要當心？
高雄榮民總醫院外科部余家政部長說明，泌尿道上皮癌指的是腎臟、輸尿管到膀胱及尿道等部位的上皮細胞發生惡性病變，且通常是多發性，左右兩側都有可能發生。
一般來說，上泌尿道上皮癌指的是腎盂癌及輸尿管癌；下泌尿道上皮癌指的則是膀胱癌及尿道癌。而在台灣比較特別的是，上泌尿道上皮癌的發生比例遠高於其他國家，推測可能是和早年使用來路不明的含馬兜鈴酸中草藥，以及西南部沿海的砷中毒、烏腳病地區有關。
其他包含抽菸、長時間暴露於化學物質，甚至是慢性腎臟病變患者，及器官移植需長期服用免疫抑制劑等，都是泌尿道上皮癌的風險族群。
常被誤認是泌尿道結石、感染？無痛性血尿別輕忽，快就醫！
余家政部長表示，泌尿道上皮癌早期最常見的症狀就是無痛性血尿，但血尿也有分肉眼看得見，以及肉眼看不見的（顯微性血尿），顯微性血尿需仰賴尿液常規檢測才能得知。因此，若自覺是上述高風險族群，應透過定期檢查，及早將其揪出。
值得注意的是，許多癌友會將泌尿道上皮癌的症狀誤以為是泌尿道感染，尤其是女性，首先可能會先聯想到婦科疾病，一旦進展到出現腰痛、貧血、體重下降、食慾不振等症狀，大多都已是晚期甚至有轉移現象。
只要有疑似泌尿道上皮癌的警訊，會先建議尿液細胞檢查，確認有無癌細胞，或是其他不正常病變；再透過影像學檢查，包括超音波檢查、電腦斷層等，確認腫瘤位置，是否有其他器官轉移情形；亦可搭配膀胱鏡檢查來確診。
手術切除還不夠？甚至無法切除乾淨 晚期轉移要加上化療和免疫
早期泌尿道上皮癌的治療，會優先以手術切除腫瘤，但若進展到晚期，「表示癌細胞可能偷渡到其他地方，光治療膀胱或是其他器官的腫瘤，只是治療冰山的一角」，一定要使用全身性治療，以達較佳的治療成效。不過對於腎功能、心肺功能不佳的病友來說，可能會無法承受化療的副作用。因此可以考量調整成卡鉑類化療或是免疫治療接續鞏固成效。
余家政部長解釋，免疫治療的好處是有效果者，可以維持很好的長尾效應，且副作用比化療少很多。除了單獨使用免疫治療外，現在最新的治療趨勢是化療後緊接著接力使用免疫治療，而且不能等到惡化才使用。
余家政部長說，晚期泌尿道上皮癌病友在使用化療4到6個週期後，若效果不錯，可以緊接著使用免疫治療延長療效，有望進而提升生活品質，是目前預後最好的治療組合之一，且國內也已納入健保，可望造福更多患者。
余家政部長分享臨床經驗，過去有一家人經營中草藥生意的藥舖，可能是來源有問題或是具有家族史遺傳，家中不少成員都罹患泌尿道上皮癌。因為長期暴露於相關風險因子，加上泌尿道上皮癌容易復發的特性，以致當時有許多類似的個案，只能選擇進行腎臟或膀胱切除手術。不過，這類病友，現在都可能有機會透過健保給付使用化療接續免疫治療，延長有效治療的時間，維持良好的生活品質。
為了早期發現泌尿道上皮癌，最簡單的方式是定期尿液檢查及超音波檢查，確診是晚期也別氣餒，現在有愈來愈多的治療選項與組合，可以讓醫師依照患者的狀況挑選最合適的治療方案，重要的是，配合醫囑積極治療，為自己爭取最好的治療預後。
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