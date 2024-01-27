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產後乳房腫脹不適恐是「石頭奶」上身！　醫教2按摩法改善

▲產後乳房腫脹不適恐是「石頭奶」上身！　醫教2按摩法改善
▲產後乳房腫脹不適恐是「石頭奶」上身！　醫教2按摩法改善

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】剛生產幾天的林小姐，自產後第三天開始，雙側乳房就腫脹不適，且越來越不舒服，甚至連雙側腋下都腫脹不已，乳房的脹痛感讓其不敢自己將奶水擠出，她很擔心自己是不是得了乳腺炎，故就醫諮詢。經醫師詳細詢問，發現林小姐並沒有發燒的症狀，但是其乳房雙側雖沒有明顯發紅，但確實腫脹繃亮，診斷是乳房腫脹(Breast Engorgement)，也就是俗稱的石頭奶。

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乳房腫脹　與乳腺炎不一樣

新竹臺大分院小兒部劉思妤醫師說明，乳房腫脹發生的原因為哺乳期奶水開始大量製造以及血管擴張壓迫導致淋巴回流受阻所致，因此腫脹的部分除了奶水之外，還有淋巴組織液的堆積，這和典型的乳腺炎不太一樣，典型的乳腺炎通常發生在單側，媽媽可能會有發燒的症狀，乳房局部也會有紅腫、熱痛的情形。

反向施壓法＋乳房淋巴按摩　改善乳房腫脹

經醫師的協助下，先初步以手擠奶方式移除奶水，並教導可以改善乳暈水腫的反向施壓法及乳房淋巴按摩；回家後，林小姐也試著親餵寶寶來達到移除奶水的效果。在有效的移除奶水技巧之下，林小姐的乳房腫脹情形已大幅改善，也更有信心繼續以母乳哺餵寶寶。

專業人員協助　解決媽媽親餵過程不順利

劉思妤醫師進一步解釋，當發生乳房腫脹的時候，媽媽常常會不知所措，腫脹的乳房讓寶寶含乳不易而無法移除奶水，脹痛感也讓還不熟悉手擠奶的媽媽無法自行移出奶水，這時候就需要藉由熟悉哺乳技巧的專業人員來協助。

劉思妤醫師表示，門診當中常常有媽媽來諮詢哺乳問題，像林小姐一樣經歷石頭奶的不算少數，也有很多媽媽為奶水不足、塞奶或乳腺炎所苦惱，或是有些媽媽親餵過程不順利導致乳頭受傷，種種的問題都讓媽媽在哺乳期感到灰心，這時候專業的哺乳支持就很重要。




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60685

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