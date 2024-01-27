黃色小鴨旋風襲港都！超萌主題點心搶小鴨商機

黃色小鴨旋風再度來襲，搭配高市府舉辦的「冬日遊樂園」於愛河灣萌翻登場。百貨、飯店業者搶搭這股黃色風潮，推出一系列吸睛活動。漢神百貨在大樓建築外牆上投影漢神雙鴨，也推出「黃色小鴨官方授權提袋」加價購。漢來美食旗下的餐飲品牌有一系列的「黃色小鴨」專案。高雄翰品酒店規劃「黃色狂潮鴨點饗宴」住房專案，讓旅客不僅能一睹小鴨丰采，還可在飯店享用精緻美饌，旅遊食宿一次滿足。
記者陳美嘉／高雄報導
漢神百貨即日起至2/25每日晚上6點至10點，在大樓建築外牆上投影漢神雙鴨，與港灣的雙鴨本尊相互呼應，從海音館的方向就可清楚看見。「超萌來襲 漢神x黃色小鴨官方授權提袋」加價購，即日起出示漢神Plus App即可以現金優惠價399元購買超萌黃色小鴨帆布提袋，限量150份，前100份還加贈黃色小鴨帽及漢神百貨100元餐飲券。2/1起憑全館單筆100元消費發票+漢神Plus App可兌換小鴨限量紅包袋。
這次漢神百貨也別出心裁的祭出「賞鴨吃鴨賞」活動，1/27~1/28只要於B2F+B3F食品美食櫃位消費累計滿2,000元，就可兌換宜蘭必買名店「三源行」的國宴醋鴨賞，限量100份，送完為止。另外在2/24黃色小鴨展期的最後兩天，漢神百貨也將邀請蔡依林翻糖品牌「皇后陛下」團隊，教你手作出可愛無敵、專屬自己的最萌小鴨翻糖蛋糕。
高雄翰品酒店表示，年假期間整體訂房率已超過七成，加上睽違10年「黃色小鴨」重磅回歸高雄愛河灣，預估此波活動能夠帶動農曆春節前後至高雄的旅遊人潮，業績將成長一至二成。迎接黃色小鴨再度回歸，推出「黃色狂潮鴨點饗宴」住房專案，雅緻雙人房售價3,299元起，入住即可品嘗港都茶樓超人氣「一鴨四吃鴨點饗宴套餐」，以及可愛的黃色小鴨甜點。
漢來大飯店「糕餅小舖」特別推出3款獨特的黃色小鴨主題點心，包括「鴨香寶栗香蛋糕、開心鴨夾心餅乾和小黃鴨焦糖海鹽慕斯」。此外 ，「大廳酒廊」也推出黃色小鴨主題下午茶套餐，內容包含各式各樣可愛又美味的小鴨造型甜點，有小黃鴨焦糖海鹽慕斯、開心鴨夾心餅乾、迷你小漢堡、可麗露以及莓果堅果塔。而漢來大飯店10樓的「紅陶上海湯包」、「精緻海鮮火鍋」和「翠園粵菜餐廳」則在這段期間推出專屬黃色小鴨的用餐優惠，消費者只需出示與高雄愛河灣黃色小鴨的合照，即可享受用餐95折優惠。