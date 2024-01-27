▲伊甸「圓夢憩旅」家人相伴　9旬癌末爺重遊舊地

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思念老伴情深 媒合夢想遊憩黃爺爺個性認真負責、樂善好施，在關西西安里當了12年的里長，深受里民愛戴。回想那段為民服務的過往，黃爺爺感到很榮幸，也很光榮，經常翻看當時的照片與家人分享點滴。其中最想念的，就是多年前辦自強活動，帶著家人和里民到日月潭遊玩，看著照片上大家快樂笑臉，特別因肺癌離世的太太—那時未受病痛折磨，一臉幸福的模樣，讓他好想再去一次日月潭，重溫當時美好時光。
為緩解爺爺的相思之苦，也讓爺爺在生病受苦的這段日子，有更多與家人陪伴的幸福回憶，兒子與安寧團隊討論後，便媒合伊甸基金會圓夢憩旅服務。出發這天，醫生及護理師也隨車陪同，讓一家人安心出遊。
完成圓夢行程 留存美好回憶圓夢行程除了走訪日月潭及周邊特色景點，家人也特地準備了蛋糕及滿桌的慶生宴，為93歲的黃爺爺做生日，親朋好友也一起祝壽同樂，子孫們則依輩分逐一拜壽，獻上祝福與擁抱，過程溫馨、熱鬧。雖然黃爺爺無法說話，但從他泛淚的眼中，看見了幸福的模樣。
伊甸基金會表示，這次旅行車程時間長，景點多，為減輕舟車勞頓對黃爺爺身體的負荷，可以跟家人開心遊玩，特別準備了能躺臥的照護型輪椅，減壓材質可分散臀部坐壓、防止前滑，坐、躺都安穩舒適。而輪椅也可直接上下車，不須再費力移動，方便照顧者使用，也能避免照顧傷害。在人生的旅途中，多一點美好，少一點遺憾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60686
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