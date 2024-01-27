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賴清德低調赴鹿港天后宮還願　彰化唯一落選吳音寧陪同引注目

▲賴清德到鹿港天后宮參拜並題字，彰化4位立委參選人僅落選的吳音寧（右一）陪同。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.27）
▲賴清德到鹿港天后宮參拜並題字，彰化4位立委參選人僅落選的吳音寧（右一）陪同。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.27）

記者顏幸如／彰化報導

總統當選人賴清德利用前往南投參加感恩餐會的空檔，今早到鹿港天后宮參拜，當場邀請天后宮主委張偉東參加總統就職典禮，還允諾今年春節期間將前往發放福袋。特別的是，此次立委選舉民進黨當選3席，今天僅唯一落選的吳音寧陪在賴清德旁邊，引起是否入閣的聯想，但賴清德一行未受訪即離去。

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賴清德今天（27）日上午到鹿港天后宮參拜，總統選舉期間天后宮曾發生被民眾黨主席柯文哲「放鴿子」的插曲，主委張偉東一度怒嗆「選前不用再來」，引起各界議論；之後賴清德前往參拜，廟方以禮相待。賴清德當選後再度到訪，由於今天是假日，廟內香客相當多，熱情和準總統擊掌、合照。

張偉東表示，賴清德臨時安排參拜行程，感謝鹿港媽祖婆保佑他當選、鹿港民眾的支持，算是來還願。天后宮拿出簽名集請賴清德題字，賴清德寫下「順慶豐年」後，邀請張偉東參加他的總統就職典禮。

比較特殊的是，彰化4席立委由民進黨穩住3席，但3位女立委包括鹿港地主陳秀寶、彰化黃秀芳、員林陳素月今天都未出現，只有落選的吳音寧陪在賴清德身邊。由於地方一直有勸進吳音寧入閣的聲音，她今天出現特別受到矚目，唯一行人皆未受訪及致詞即離去。

張偉東事後表示，賴清德允諾今年春節期間到鹿港天后宮發福袋，時間尚未敲定，有可能是大年初二或是初三。總統蔡英文曾經在2019年、2020年的大年初三，親自到鹿港天后宮發福袋，當時許多民眾大排長龍，搶著拿福袋。

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