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28歲女買房貸30年太硬！問「有人貸40年嗎」　一票青安40年認證了

▲2024大選後，青安貸款買房話題愈來愈熱，28歲女網友擔心房貸30年太硬，好奇問「有人貸40年嗎？」收到一票青安貸40年網友認證。（圖／記者徐銘穗攝）
▲2024大選後，青安貸款買房話題愈來愈熱，28歲女網友擔心房貸30年太硬，好奇問「有人貸40年嗎？」收到一票青安貸40年網友認證。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

2024大選後，青安貸款買房話題愈來愈熱！一名年薪70多萬元的28歲女公教員想買預售屋，擔心貸款30年「太硬」難以負擔，卻又擔心不容易貸到最長的40年年限，好奇問「友人貸40年嗎？」結果釣出一票新青安貸款40年網友認證，「40年+5年寬限期，貸好貸滿」。

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原PO在Dcard上發文，表示最近看上一間預售屋，約2年後蓋好，需貸款760萬元，算一算評估自己若貸款30年，每月負擔有點吃緊，發現公教方案最多可貸到40年，問說「但真的貸到40年的又有多少人呢？」

▲網友背750萬元房貸，要繳30年，問說若手上有閒錢該提早繳清房貸還是投資股票，專家給答案。（圖／NOWnews資料照）
▲不少人認為，房貸年限拉長可降低每月本利和現金流壓力。（圖／NOWnews資料照）
貼文引發討論，內行以公教貸款利率2.06%，為原PO試算760萬貸款，在不使用寬限期條件下，貸30年要月繳2萬8320元，貸40年則是月繳2萬3255元，差了約6000元。

一堆新青安貸款戶也都來底下留言認證，「很多啊，我跟我身邊都是，主要是降低每月本利和現金流壓力」、「新青安設備仔，40年寬限5年，去年底對保」。但也有人持相反看法，認為「人生精華都在貸款，有點慘」。

事實上，房貸成數與貸款年限取決於借款人條件，信用良好、收入穩定等條件較容易獲得相對好的核貸條件。不過，台灣房貸年限天花板40年，放諸全球主要15國家來看是中段班，韓國7月已將房貸年限拉長至50年救房市，而15國中房貸年限最長是瑞典的105年，「只繳利息不還本金。」

▲全球15主要國家房貸年限上限。（圖／馨傳不動產智庫提供）
▲全球15主要國家房貸年限上限。（圖／馨傳不動產智庫提供）
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全球主要國家中，以瑞典的房貸年限105年最長，主因是瑞典房貸族多已習慣「只還利息不還本金」。2016年3月，瑞典國會修法將房貸年限降至105年，但年限依然久得驚人。

何世昌指出，雖然延長房貸年限會增加總體利息負擔，但貸40年不代表非得還滿40年，房貸族存到錢、或者房屋轉售即可提前清償。再者，延長房貸期限可降低每月還款金額，減少房貸族因還不出錢而違約的可能性，可謂利大於弊。
 

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