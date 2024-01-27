28歲女買房貸30年太硬！問「有人貸40年嗎」　一票青安40年認證了

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貼文引發討論，內行以公教貸款利率2.06%，為原PO試算760萬貸款，在不使用寬限期條件下，貸30年要月繳2萬8320元，貸40年則是月繳2萬3255元，差了約6000元。
一堆新青安貸款戶也都來底下留言認證，「很多啊，我跟我身邊都是，主要是降低每月本利和現金流壓力」、「新青安設備仔，40年寬限5年，去年底對保」。但也有人持相反看法，認為「人生精華都在貸款，有點慘」。
事實上，房貸成數與貸款年限取決於借款人條件，信用良好、收入穩定等條件較容易獲得相對好的核貸條件。不過，台灣房貸年限天花板40年，放諸全球主要15國家來看是中段班，韓國7月已將房貸年限拉長至50年救房市，而15國中房貸年限最長是瑞典的105年，「只繳利息不還本金。」
馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全球主要國家中，以瑞典的房貸年限105年最長，主因是瑞典房貸族多已習慣「只還利息不還本金」。2016年3月，瑞典國會修法將房貸年限降至105年，但年限依然久得驚人。
何世昌指出，雖然延長房貸年限會增加總體利息負擔，但貸40年不代表非得還滿40年，房貸族存到錢、或者房屋轉售即可提前清償。再者，延長房貸期限可降低每月還款金額，減少房貸族因還不出錢而違約的可能性，可謂利大於弊。