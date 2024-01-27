男搭機「違規開逃生門」走上機翼！被警方帶走 同機乘客卻力挺
一位搭乘墨西哥國際航空公司（AeroMexico）班機的男乘客，在墨西哥國際機場違規自行打開逃生門走到機翼上，男子隨後被警方帶走。乍看這又是一起搭機脫序事件，然而，卻有許多同機乘客連署力挺男子，原來當時班機已經因為延誤，在停機坪上停了4個多小時，機艙內通風不良且缺水，男子的行為被其他乘客當作英雄之舉。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，這起事件發生在25日，墨西哥國際航空一架編號AM672的班機，原訂在當天早上8點45分起飛，但是由於出現維修警示，導致班機起飛延誤，且一等就是4個多小時。
當時機上乘客難掩不耐，機艙內浮現一股騷動情緒，幾乎所有人都坐不住，有人抱怨通風不良也有人抱怨沒有水喝。最終男子的行動打破了僵局，他自行打開逃生門走到機翼上，隨即向當局自首。
至少有77位其他乘客連署了一份手寫在筆記本上的聲明，稱男子的行為是為了保護大家，獲得機上所有人的支持，乘客們指責航空公司處理不當，讓全機乘客枯等4個多小時，且機艙內通風不良又缺水。
墨西哥航空公司尚未回應，而墨西哥國際機場則表示確有此事，稱男子打開逃生門走到機翼上，又自行走回機艙，並向當局自首。當時班機停在停機坪上，整個過程中沒有影響到飛機或其他人的安全。不過機場並未說明，男子被警方帶走後，是否有遭到起訴或拘留。