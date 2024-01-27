黃色小鴨進港了！冬日遊樂園開幕4萬名民眾迎小鴨

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荷蘭藝術家弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）表示，對於高雄愛河灣及港區這十年來的變化感到相當驚艷，也可以發現十年之間港區增添了許多新的國際地標和全新的建設；高雄是一個陽光和煦、溫暖熱情的城市，與黃色小鴨帶來的童趣及正面能量特別能相互呼應。創作黃色小鴨的初衷，是希望能勾起人們童年時期的快樂回憶，把療癒人心的氛圍傳遞出去，期待黃色小鴨能再次為高雄市民帶來療癒、溫暖與歡樂的感受。
高雄市政府觀光局補充，高雄燈會「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」除了有兩隻超萌的黃色小鴨，今年市府與臺灣港務股份有限公司合作，規劃於高雄港16至18號碼頭做為「冬日遊樂園」的主場域。
活動現場不僅有一系列療癒的裝置藝術作品和美味餐飲市集，活動期間每個周末及農曆年初一至初五，還有免費的大型氣墊、遊樂設施及兒童劇團、馬戲與互動體驗表演；其中，遊樂設施於每日下午兩點免費發放遊園券，而晚間於高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心還可觀賞燈光秀。
高市府觀光局補充說明，由於冬日遊樂園為免費活動，為維持小朋友的遊樂品質，並讓所有小朋友都有機會玩到設施，同時控制人流，因此有類似翻桌率概念的時間、場次規劃；遊園券並無只能玩一次的限制，領了還可以再領，平日6場、假日12場，希望能讓小朋友可以盡情玩耍。
高市府觀光局提醒市民和海內外遊客，多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。