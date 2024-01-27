Mafumafu認了結婚又離婚！前妻控訴偷吃、家暴 本人：已經提告
32歲日本人氣創作男歌手Mafumafu以能夠駕馭5個八度音的寬廣音域、中性聲線聞名，2021年首次登上NHK節目《紅白歌合戰》，他昨（26）日在官方網站回應八卦媒體《週刊女性》的爆料，坦承曾經結婚又離婚，對於隱瞞私事感到抱歉，至於前妻指他不忠和施暴等控訴，已經尋求法律救濟，不過長文聲明才發布不久就下架，讓外界霧裡看花。
記者楊穎軒／綜合報導
Mafumafu表示，他和A女在2021年12月底登記結婚，2022年7月正式離婚，針對自己有另一半卻沒有公開向粉絲道歉，解釋前妻是網路上小有名氣的人物，當初考量女生意願才沒有告訴大家，Mafumafu還說，婚姻存續期間被女方懷疑出軌、家暴和虐貓，目前對她提起妨害名譽訴訟。
該篇聲明曝光後，Mafumafu前妻的身分引發網友熱議，傳出是知名VTuber（虛擬YouTuber、實況主）潤羽露西婭的配音人員，女方預告將在台灣時間今天晚上9點30分於YouTube頻道開直播說明一切。
※【NOWnews 今日新聞
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