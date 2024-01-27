國產漁好兆頭！龍虎斑與黃金鯧夯 漁業署春節前加碼3成供貨
農曆新年將至，因應春節民眾採買漁產品需求，漁業署指出，將督導13處消費地批發魚市場加強春節前供應，尤其春節前5天魚貨需求旺，將加強調配增加平日3成供貨，同時會請各縣市政府輔導及督促各地魚市場強化與產地及鄰近市場間橫向聯繫，協調提前開市及適時延長交易時間，讓春節前魚貨供應更加順暢平穩。
記者許家禎／台北報導
漁業署署長張致盛27日凌晨到臺北漁產運銷公司及中華民國全國漁會三重示範魚市場，視察魚市場年節前魚貨交易狀況，看到滿場魚貨熱絡交易情形，除向魚市攤商拜早年外，並督促各魚市場加強產地橫向聯繫及魚貨供應調配，確保春節前各類漁產品供應穩定無虞，另國產漁產品價格穩定，營養滿分，各式用魚寓意吉祥興旺，歡迎國人多加採購，魚躍慶龍年。
漁業署說明，為滿足年節前消費者送禮、圍爐聚餐及祭祀等用魚需求，督導13處消費地批發魚市場加強春節前供應外，並囑付於春節前五天魚貨需求殷切，加強調配增加平日3成供貨，以充分滿足春節民眾採買年貨需求。
漁業署進一步表示，農曆春節是國人最重視的節日，價格穩定、品質優良的國產漁產品也成為民眾春節團圓圍爐或招待訪友的首選，且國產漁產品寓意吉祥與吉慶有餘，如龍虎斑有「龍騰虎躍」呼應龍年好兆頭，象徵「富貴鯧盛」的黃金鯧、「石來運轉」的石斑魚、「鱸魚得水」的鱸魚、「午福臨門」的午仔魚等，鼓勵民眾可以依料理及預算需求多加採購，推廣在地好魚食材。
漁業署最後說明，為滿足民眾年節料理及過年送禮的需求，除了提升批發魚市場供應量能外，民眾也可至超市、便利超商等實體通路，及「買魚去」與「鱻魚購」電商平台選購年節用魚與過年送禮禮盒，全方位滿足民眾需求。