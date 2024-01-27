▲上億食品包裝充斥PFAS！　環團示警：恐致癌、增猝死機率

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何為PFAS？ 1.2萬種含氟化學物質家族看守台灣協會研究員林奕均說明，PFAS是超過12000種的含氟化學物質統稱，廣泛用在食品包材（裝薯條等油炸物的紙袋與紙盒）、紡織品、化妝品、醫療用品、消防泡沫，還有電子及半導體製程、甚至塑膠製程等工業用途。
PFAS難以分解，會在環境和生物體中持續累積；同時可隨著水到處跑，進入生物體，干擾荷爾蒙等生理作用，對於水源、土壤、食物和人類健康帶來嚴重污染威脅。尤其PFAS毒性不低，容易在生物體中累積、影響健康、導致生理功能失調甚至引發癌症的程度[i]。
▲PFAS是超過12000種的含氟化學物質統稱。（看守台灣提供）
危害人體健康 恐提高猝死與重症機率流行病學專家何美鄉指出，PFAS是環境荷爾蒙，會干擾內分泌，產生多種健康影響，比如：導致甲狀腺功能異常，影響新陳代謝而提高膽固醇；造成幼兒對某些疫苗的抗體反應降低，孕婦罹患妊娠高血壓和子癇前症，這些都可能提高猝死機率以及新冠病毒重症機率。
另外，胎兒暴露於母體中高濃度的PFAS，出生後體重較低，對某些疫苗的反應較差，男胎成年後精子數目減少活動力較差；其他影響包括導致肝指數異常、腎癌和睪丸癌，女性生殖能力降低。
▲PFAS對幼兒與孕婦危害甚鉅。（看守台灣提供）
食品包裝PFAS測出率高達54％ 台灣更嚴重IPEN調查計畫總共檢測17個國家、119個食品包材（包括包裝/容器）的樣本，有64個品項驗出PFAS，測出率高達54％。台灣採樣的包材中有8個品項受驗，7個品項檢測出PFAS，突顯含PFAS的食品包材嚴重威脅人類健康。
植纖餐盒濃度最高：
植纖餐盒測出的PFAS濃度最高，總可萃取有機氟（TEOF）含量平均達6,619ppm（歐盟草案標準50ppm的132倍），最高達27,551ppm。
微波爆米花佔比最多：
微波爆米花的內裝紙袋最有可能測出含有PFAS，28項微波爆米花的紙袋有24項測得PFAS；且有20項超出歐盟草案標準。
防油紙袋最常接觸：
民眾最常接觸的防油紙袋有35項受驗，有43％（15項）測出含PAFS，且有10項超出歐盟草案標準。
▲台灣PFAS測出率及超標情形較國際更嚴重。（看守台灣提供）
台灣有8個品項受驗，7項測出含有PFAS，PFAS測出率及超標情形都較國際調查計畫檢測平均結果還嚴重。結果如下：
防油紙袋：
摩斯漢堡紅豆派紙袋、Subway餅乾紙袋、頂呱呱薯條紙袋。
硬紙紙盒：
從缺。
微波爆米花內裝紙袋：
7-11 Jolly Time微波爆米花、好市多kirkland微波爆米花。
植纖餐盒：
某容器生產商的餐盒測出PFAS，含量高達歐盟草案標準的57倍。
再生紙包材：
全聯「勤億是好機能蛋」蛋盒。
PFAS透過水與大氣到處跑 威脅全世界根據經濟部工業產銷存調查統計，我國各種紙袋一年內銷量大約6.4億個[ii]，各種紙容器則一年約92億個[iii]。
看守台灣粗估，恐有數以億計的包材塗布PFAS。秘書長謝和霖指出，台灣市面上流通的PFAS就有800多種種類，全球有上萬種，而且業界隨時可透過氟和有機物的不同排列組合，再變出更多種。PFAS物質將不斷生產並釋出到環境，隨著水與大氣到處跑，危害不斷增強。
根據台大教授陳保中研究團隊2011年研究論文，長期追蹤400多名孩童的臍帶血，高達98.9％驗出PFOS，81.9%驗到PFOA，顯示新世代未出母體即開始承受PFAS攻擊。
歐美列管PFAS 禁用於非必要用途荒野保護協會議題專員黃嘉瑩說明，美國多州禁止在所有會接觸食物的表面塗布PFAS，也禁止兒童用品添加PFAS；丹麥對PFAS全部成員下逐客令；歐盟正積極討論提案，全面管制上萬種PFAS，最快在2025至2026年生效。
目前我國化學署依法授權列管了5種PFAS[iv]，全都屬於對環境污染危害最嚴重的「第一類毒性化學物質」。其中PFOA多國早就禁用，但在台灣還用於半導體製程、勞工用紡織品和車用內裝等。而且，更多PFAS物質未列管，仍在市面上流通。環團擔憂，政府如果仍拖著笨重腳步，可能會讓國人未來淹沒於PFAS洪流中。
野薑花公民協會理事長陳雪梨補充，PFAS家族成員太多，歐盟採取一個原則：「非必要用途」（包括非關健康、安全與社會重大運作的用途，或已有替代品或替代技術的用途），就必須禁用。
政府應儘速出手 全面阻止PFAS污染危害專家表示，目前不適宜立即究責食品業者，因為他們大多不是包裝／容器的生產商；然這些食品業者之商業規模龐大、食品供應量驚人，應基於企業社會責任，拒用含PFAS包材或不得上架販售。
環團也共同連署訴求政府加快腳步、採取行動阻止PFAS污染危害，速將所有PFAS全面公告列管為毒性化學物質，並禁用於非必要用途；衛福部應同步修訂《食品器具容器包裝安全衛生標準》，將食品包材比照丹麥制定總有機氟含量限值，以免PFAS繼續危害社會。
[i] https://www.taiwanwatch.org.tw/node/1522
[ii]統計範圍涵蓋食品用袋、手提紙袋、水泥紙袋、水果套袋等各種紙袋。
[iii]統計範圍涵蓋紙盒、紙杯、紙盤、速食餐盒、利樂包、紙棧板等各種紙容器。
[iv] https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0060012
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60679
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