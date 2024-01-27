Toyz遭超哥當街毆打！直播控警袖手旁觀 大安分局公開密錄器了
本（1）月20日晚間，知名網紅Toyz劉偉健，在網紅超哥的「超甲組」海鮮餐廳用餐後評論，走出店門外遭毆打，導致頭部受傷送醫縫針，26晚間，Toyz特地開直播回顧事發經過，並表示警察袖手旁觀，都到場了竟然還有人在出手攻擊他，對此，大安分局則回應，警員趕抵時已無人動手， Toyz的說法與事實不同，也公開密錄器畫面，稱證據哪裡就辦到哪裡。
記者林莞茜／綜合報導
Toyz昨天晚間直播時表示，他絕對不會與超哥和解，同時指控當時至少遭3人毆打，造成頭部腦震盪送醫縫了11針，身體與臉部亦有多處傷口，懷疑是被人使用硬物襲擊，但警察獲報趕抵後竟沒有積極作為，還放任對方打人。
對此，大安分局也公開密錄器，稱警員抵達時現場立即喊不要動、攻擊也已經停止，畫面中並沒有發現持械攻擊的情形，而事發當天超哥拳頭上滿是鮮血，因此認定是徒手攻擊，Toyz指控內容與事實不符，現場還另外發現，有一名29歲的林姓男子出腳攻擊，警方也在事發後23日19時許，將他通知到案，並依傷害罪嫌函請偵辦，而超哥則以殺人未遂移送偵辦。
大安分局強調，將秉持勿枉勿縱的態度，證據哪裡就辦到哪裡，要讓對人施暴者得到最嚴厲的法律制裁。