▲飽受反覆胃食道逆流與火燒心所苦？　「內視鏡抗酸逆流手術」助擺脫

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接受胃鏡檢查 評估食道疾病蔡坤峰主任門診諮詢後，建議X小姐重新接受胃鏡檢查，以完整評估胃與食道交界處是否正常、是否有食道裂孔性疝氣問題，並進行胃酸逆流的新式檢測，來確認逆流之嚴重程度。其後，藉由新型高解析度食道蠕動檢查確認病情，為X小姐安排內視鏡抗酸逆流手術，重新縮緊食道交界處；如今，她術後恢復良好，逆流情況也大幅改善。
反覆性胃食道逆流 常見這些原因所致蔡坤峰主任表示，反覆性胃食道逆流（GERD）的盛行率，依診斷條件不同而稍有差異，粗略估計台南約有近30%患者受此類疾病所苦。他進一步說明，許多患有GERD的人可透過標準治療，例如：氫離子幫浦阻斷劑（PPIs）或生活方式的調整，來緩解症狀。此外，反覆性（頑固型）胃食道逆流可以影響各個年齡段的人，尤其某些風險因素，還可能促進反覆性胃食道逆流的可能性，像是食道粘膜損傷嚴重（如糜爛性食道炎）、食道裂孔疝、肥胖，以及不遵守醫師的治療或生活方式建議。
內視鏡手術改善 安全性高、恢復快蔡坤峰主任分享，近年胃食道逆流領域不論診斷或治療，皆取得重大發展，不僅在飲食管理和藥物治療上有所突破，針對胃食道逆流之檢查，也發展出食道動力學檢測與胃酸檢測等工具，且賁門鬆弛之胃食道逆流，還可透過內視鏡抗酸逆流手術改善。
蔡坤峰主任補充，內視鏡抗酸逆流手術的優勢在於安全性高、恢復快，大部分患者術後一兩天即可出院、正常生活，且經完整胃酸逆流檢測與高解析度食道蠕動檢查後，可精準診斷並找出適合手術的患者，治療效果佳且穩定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60689
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