華航貨機10小時飆洛杉磯！時速1329公里疑「刷新世界紀錄」
根據《華盛頓郵報》報導，中華航空編號5116貨機於25日飛越太平洋時，最快時速飆至每小時826英里，相當於每小時1329公里，可能打破商業航班的非正式全球紀錄。這架商業航班從台北起飛，在異常強勁的順風推動下，提前一個多小時抵達美國洛杉磯。
記者鄭妤安／台北報導
報導指出，中華航空5116是一架波音777飛機，巡航速度為每小時564英里，約每小時907公里，但急流使其速度超過每小時800英里，超越音速。不過，儘管如此，它仍然以普通的巡航速度在周圍的空氣中移動，只是恰巧周圍的空氣也在流動。
儘管商業航班的飛行速度沒有官方紀錄，但根據航空新聞網站《Simple Flying》資料顯示，英國航空公司一架波音747班機，於2020年2月在格陵蘭附近飛行時，曾創下時速1327公里的全球紀錄。故推測，此次華航貨機台北飛洛杉磯可能以每小時1329公里的速度「刷新世界紀錄」。
中華航空5116僅用時10小時18分鐘就完成了705英里的航線，平均時速達到700英里，這包括起飛、降落和旅程中所有較慢的時刻。若逆風飛行，從洛杉磯飛往台北的西行航班平均飛行時間通常為14小時40分鐘。
其他航班也受到本週特快高空大風的影響，像是26日與5116航班同一航線的中華航空6號航班，時速達到每小時822英里，約1322公里。