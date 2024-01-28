T1／卡森斯確定將先離台！台啤雲豹有意願續約　顏行書：要先撐住

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卡森斯會先離台 與台啤雲豹持續洽談續約
顏行書表示，卡森斯打完和新竹攻城獅的交流賽後隔天就會離台，二月不會在台灣，球隊現在正在和他洽談續約事宜，也有想要留人的打算，不過他也強調NBA的球員行程多且複雜，目前都還不確定卡森斯一定能回歸。
卡森斯在加入台啤雲豹後，雖然展現的戰力不能算是統治級的，但對於球隊的幫助肉眼可見。在雙方都有續約意願的情況下，現在就是看他後面的行程，以及球隊在考量上能否達成一致。
卡森斯若被註銷不能用特例 聯盟：本季不能再回歸
另外顏行書也表示，目前雲豹的洋將人員已經滿額，但按照T1規定，如果球員在季中被註銷，這一季將不能在註冊，在雲豹外籍後衛克羅馬已經有傷的情況下，他們人力運用上有些吃緊。
顏行書坦言在沒有卡森斯的這一段時間，球隊自己必須「要撐住」。而至於卡森斯未來可不可以先註銷、之後再簽回來呢？對此聯盟秘書長王志群表示，按照聯盟洋將註冊規範，這絕對是不可行的，本季絕對不能以這種方式再簽回卡森斯。至於如果之後各球團都認為這可以再另行決議，那可以在季後再來討論。
這也就意味著，如果雲豹要和卡森斯在本季再續前緣，就非得保留他的名額、不可將其註銷。但這樣球隊在接下來一段時間，將得承受很大的輪換壓力。