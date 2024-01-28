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T1／卡森斯確定將先離台！台啤雲豹有意願續約　顏行書：要先撐住

▲台啤永豐雲豹和洋將卡森斯都有意願續約，不過目前細節還在談，他確定在二月到來前先離台。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
▲台啤永豐雲豹和洋將卡森斯都有意願續約，不過目前細節還在談，他確定在二月到來前先離台。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）

記者黃建霖/桃園報導

前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）今（20）日將在桃園巨蛋進行目前合約的最後一場賽事，而他到底會不會續約呢？對此台啤雲豹營運長顏行書表示，目前「雙方都有意願」，不過細節還要再聊，他確定會先在一月底離台

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之前卡森斯在受訪時展現自己想要留在台灣打球的渴望，而雲豹這邊也有意留人，讓他繼續催生票房效應。不過他在加盟之前就已經向球團表明自己有私人行程，因此之後一段時間必須要暫時離開台灣。

卡森斯會先離台　與台啤雲豹持續洽談續約

▲卡森斯本周繼續代表T1台啤永豐雲豹隊出戰，他在比賽中一度從後場帶球推進助攻得分，讓人印象深刻。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯本周繼續代表T1台啤永豐雲豹隊出戰，但確定會在一月底離開，雙方持續洽談合約。（圖／T1聯盟提供）
顏行書表示，卡森斯打完和新竹攻城獅的交流賽後隔天就會離台，二月不會在台灣，球隊現在正在和他洽談續約事宜，也有想要留人的打算，不過他也強調NBA的球員行程多且複雜，目前都還不確定卡森斯一定能回歸

卡森斯在加入台啤雲豹後，雖然展現的戰力不能算是統治級的，但對於球隊的幫助肉眼可見。在雙方都有續約意願的情況下，現在就是看他後面的行程，以及球隊在考量上能否達成一致。

卡森斯若被註銷不能用特例　聯盟：本季不能再回歸

▲台啤永豐雲豹洋將卡森斯（右）展現多樣進攻手段。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
▲台啤永豐雲豹洋將卡森斯雖然使用特例、薪資超過聯盟水準，但他仍必須遵守洋將註冊規範。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.21）
另外顏行書也表示，目前雲豹的洋將人員已經滿額，但按照T1規定，如果球員在季中被註銷，這一季將不能在註冊，在雲豹外籍後衛克羅馬已經有傷的情況下，他們人力運用上有些吃緊。

顏行書坦言在沒有卡森斯的這一段時間，球隊自己必須「要撐住」。而至於卡森斯未來可不可以先註銷、之後再簽回來呢？對此聯盟秘書長王志群表示，按照聯盟洋將註冊規範，這絕對是不可行的，本季絕對不能以這種方式再簽回卡森斯。至於如果之後各球團都認為這可以再另行決議，那可以在季後再來討論。

這也就意味著，如果雲豹要和卡森斯在本季再續前緣，就非得保留他的名額、不可將其註銷。但這樣球隊在接下來一段時間，將得承受很大的輪換壓力。

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