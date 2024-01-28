▲痛到只能走幾步　「人工關節置換治療」不用走走停停

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退化性關節炎 造成疼痛問題醫師經X光與理學檢查後，發現病患除了扁平足的問題外，最主要是嚴重的踝關節退化性關節炎；通常嚴重踝關節退化性關節炎的手術治療方式有兩種: 踝關節融合手術及全踝關節置換手術。但因類風濕性關節炎，又同時有扁平足的問題，有日後多個關節退化需關節融合的可能，若此時進行踝關節融合手術，恐怕加速周邊關節的退化，況且病患強烈希望保有踝關節活動度，因此最後為她施行了全踝關節置換手術。
置入全踝人工關節 改善關節提早退化台灣骨科足踝醫學會理事陳姝蓉主治醫師表示，踝關節退化性關節炎不像髖關節或膝關節退化性關節炎是因年紀增長或過度使用所造成的，多數是因外傷造成的，如踝關節骨折或脫臼、踝韌帶損傷或長期踝關節不穩定等。其臨床表現多為踝關節腫脹變形、關節活動度受限、走路或蹲踞時疼痛等。對於輕微踝關節炎的病人，可給予關節炎藥物與輔具減輕病患症狀；針對嚴重踝關節關節炎的病人，則需採取手術治療的方式，主要有兩種： 踝關節融合術及人工全踝關節置換手術。
踝關節融合手術 治療嚴重踝關節炎陳姝蓉醫師談到，踝關節融合手術一直以來都是治療嚴重踝關節炎的黃金標準。病人只要周圍關節功能良好、可進行代償，且具有正常神經肌肉功能，骨癒合後就可以近乎正常的行走，疼痛改善且日常功能良好。但即使如此，踝關節融合術還是有其受限之處，例如上下陡坡或樓梯時需改變步態；快跑或快走困難，姿勢改變；或當兩腳皆踝關節退化需關節融合時，病人會蹲踞困難。
除此之外，踝關節融合之病人術後仍能功能良好的原因，是因為周圍關節能進行代償，因此，周圍關節因過度使用而提早產生退化性關節炎是無法避免的結果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60690
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