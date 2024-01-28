台灣最強珍奶公佈！「冠軍地位稱霸30年」　春水堂、迷客夏輸給它

免治馬桶用錯了！她私密處長出「龍眼大」腫塊　醫師曝3出事原因

▲免治馬桶使用錯誤，恐導致陰部受到細菌感染，醫師提醒女生上廁所注意事項。（示意圖／翻攝Pakutaso）
▲免治馬桶使用錯誤，恐導致陰部受到細菌感染，醫師提醒女生上廁所注意事項。（示意圖／翻攝Pakutaso）

家庭消費中心／綜合報導

一名女上班族最近陰部腫痛到寸步難行，就醫後發現在小陰唇內側，長出一顆「龍眼大小」的腫塊，判定是長了巴氏腺囊腫，而醫師抽取囊腫內的膿去化驗，檢出大腸桿菌，推測是使用免治馬桶習慣不佳，水柱由後往前沖洗時，將肛門細菌沖到陰部，不巧陰部有小傷口或毛囊發炎，細菌才趁虛而入。

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬芳醫院婦產科主治醫師張宇琪說，巴氏腺是陰道口兩側大陰唇中的小腺體，主要功能是分泌陰道內所需的潤滑分泌物，而當腺體阻塞，分泌的液體無法流出，將導致腺體腫脹，或是受到細菌感染，便會形成巴氏腺囊腫，常見形成原因有3種：

1、分泌黏液過多造成堵塞。

2、遭受撞擊外傷形成血腫。

3、細菌感染，常見病菌如大腸桿菌、披衣菌等。

▲清潔不當容易使私密處感染。（圖／Shutterstock）
▲巴氏腺是陰道口兩側大陰唇中的小腺體，當腺體阻塞腫脹，或是受到細菌感染，便會形成巴氏腺囊腫。（示意圖／取自Shutterstock）
張宇琪表示，上述個案在門診抽取囊腫內的膿送去化驗，發現含有大腸桿菌，經問診後才知，病人有使用免治馬桶，推測是水柱由後往前沖洗，將肛門細菌順勢沖至陰部，因此當陰部出現小傷口或毛囊發炎時，即可能遭細菌感染、形成囊腫，若氣溫又較悶熱，或穿著不透氣的衣物、私密處清潔不當時，感染會更嚴重，而此患者經初步分泌物抽吸與手術治療後，已可正常行走，不再疼痛。

針對治療，張宇琪指出，大部分的巴氏腺囊腫可經由抽吸分泌物與服藥後緩解，但當巴氏腺反覆感染或腫塊體積過大時，會採用人工造袋術，切開囊腫引流後，於腺體靠內側處進行造口術打造新的管線，可有效防止巴氏腺再度發炎、腫脹。

張宇琪提醒，民眾有時會誤把巴氏腺囊腫當成痘痘，且因生長位置較難為情，往往延誤就診，當囊腫已影響生活才來就醫，建議平常除應保持良好的清潔習慣，以防細菌侵襲巴氏腺，而當陰部出現腫塊伴隨疼痛、坐立不安時，應儘早至門診治療。

▲現代人生活中已經離不開智慧型手機，上廁所時都會拿起來邊蹲邊滑。（圖／Pexels）
▲平常應保持良好的清潔習慣，以防細菌侵襲巴氏腺。（示意圖／Pexels）
🟡女性如廁注意事項：

◾若使用衛生紙，擦拭方向應由前往後。

◾若使用免治馬桶，應將馬桶座坐滿，才能對準水柱。

◾注意不讓免治馬桶水柱經肛門往陰部噴，應於沖洗後方肛門後，再沖洗前方尿道。

◾平日穿著透氣褲裙。

◾巴氏腺囊腫易與痘痘混淆，建議陰部有腫塊伴隨疼痛應速就醫。

房市／爆水管害家中馬桶炸開！地牆家具毀、維修花百萬：別倒食物

她揭免治馬桶2大敗筆「肛門細菌噴到妹妹那邊」　1類人要避免使用

餐廳裡最髒的不是馬桶！廚房常見1物「含菌數破300億」　醫曝原因

公廁馬桶鋪整圈衛生紙！藥師搖頭喊：越墊越髒　3處藏細菌陷阱　

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞