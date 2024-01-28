免治馬桶用錯了！她私密處長出「龍眼大」腫塊　醫師曝3出事原因

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1、分泌黏液過多造成堵塞。
2、遭受撞擊外傷形成血腫。
3、細菌感染，常見病菌如大腸桿菌、披衣菌等。
張宇琪表示，上述個案在門診抽取囊腫內的膿送去化驗，發現含有大腸桿菌，經問診後才知，病人有使用免治馬桶，推測是水柱由後往前沖洗，將肛門細菌順勢沖至陰部，因此當陰部出現小傷口或毛囊發炎時，即可能遭細菌感染、形成囊腫，若氣溫又較悶熱，或穿著不透氣的衣物、私密處清潔不當時，感染會更嚴重，而此患者經初步分泌物抽吸與手術治療後，已可正常行走，不再疼痛。
針對治療，張宇琪指出，大部分的巴氏腺囊腫可經由抽吸分泌物與服藥後緩解，但當巴氏腺反覆感染或腫塊體積過大時，會採用人工造袋術，切開囊腫引流後，於腺體靠內側處進行造口術打造新的管線，可有效防止巴氏腺再度發炎、腫脹。
張宇琪提醒，民眾有時會誤把巴氏腺囊腫當成痘痘，且因生長位置較難為情，往往延誤就診，當囊腫已影響生活才來就醫，建議平常除應保持良好的清潔習慣，以防細菌侵襲巴氏腺，而當陰部出現腫塊伴隨疼痛、坐立不安時，應儘早至門診治療。
🟡女性如廁注意事項：
◾若使用衛生紙，擦拭方向應由前往後。
◾若使用免治馬桶，應將馬桶座坐滿，才能對準水柱。
◾注意不讓免治馬桶水柱經肛門往陰部噴，應於沖洗後方肛門後，再沖洗前方尿道。
◾平日穿著透氣褲裙。
◾巴氏腺囊腫易與痘痘混淆，建議陰部有腫塊伴隨疼痛應速就醫。