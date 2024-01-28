玻尿酸「越濃未必越好」！名醫揭真相：沒有100%濃度的玻尿酸原液

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為破解坊間玻尿酸迷思，食藥署邀請皮膚科開業醫師邱品齊釋疑，他表示，玻尿酸又稱透明質酸，是一種高分子多醣體，廣泛存在於皮膚真皮層中，其功效除保濕也能增強皮膚彈性，具有高度的黏彈性、保水性和潤滑作用，目前主要由三種來源取得，分別為動物組織提煉、微生物發酵與化學合成法。
對於宣稱濃度100%的玻尿酸原液，邱品齊強調，其實並不存在，因為100%的玻尿酸是固體粉末狀，製成原液需溶在水中，才會形成凝膠流動狀，如此一來即為玻尿酸水溶液，不會是100%濃度，市售強調100%的玻尿酸原液沒有太大意義，主要是行銷效果。
選玻尿酸不只是「越濃越好」
邱品齊也說，產品的玻尿酸濃度不是選擇產品的唯一依據，因為原料純度、平均分子量與3D立體結構等，都會影響產品吸水效果，通常分子量愈大、網狀結構愈完整，吸水效果愈顯，不過每人膚質差異大，相同產品在不同的皮膚狀況下使用，效果也不一樣。
此外，邱品齊表示，玻尿酸屬於大分子聚合物，在市場上有許多配方，依據產品設計，每種都有其特定功能，但產品濃稠與否，與皮膚保濕的效果沒有明顯關聯性，因濃稠度可藉由其他膠質成分或增稠劑來調整，和所含玻尿酸多少也沒有直接關係。
皮膚太乾要「搭配乳液」才有用
一般而言，高分子量玻尿酸產品的價格會較高，然而當製程不同，售價也會有明顯差異，其他因素如品牌定位、製造成本等，也會影響價格。
邱品齊指出，昂貴的產品不一定好，但太廉價的產品要好更難，因此對消費者來說，最重要是選擇值得信任且適合自己的產品，民眾可於使用前在手臂內側或耳朵前側進行測試，看有無刺激或過敏等不良反應。
同時提醒單純含玻尿酸的產品主要是增強吸水、保濕，適合油性肌膚，若皮膚偏乾或環境濕度較低，則要搭配含油性、鎖水成分的乳液或乳霜，才能達到有效保濕作用。