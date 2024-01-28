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玻尿酸「越濃未必越好」！名醫揭真相：沒有100%濃度的玻尿酸原液

▲玻尿酸被視為保濕聖品，醫師提醒，「100%濃度的玻尿酸原液」只是行銷話術。（圖／取自Unsplash）
▲玻尿酸被視為保濕聖品，醫師提醒，「100%濃度的玻尿酸原液」只是行銷話術。（圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

許多人都知道玻尿酸，根據國外研究，玻尿酸一直在保濕護膚界流行，是最受歡迎的護膚成分之一，業者也大肆宣傳功效，使得不少民眾產生迷思，例如相信宣稱「濃度100%的玻尿酸原液」效果最好。醫師說，玻尿酸濃度不是選擇產品的唯一依據，而且根本沒有所謂100%濃度的玻尿酸原液，此為行銷話術，消費者需注意。

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玻尿酸用途：增強吸水、保濕

為破解坊間玻尿酸迷思，食藥署邀請皮膚科開業醫師邱品齊釋疑，他表示，玻尿酸又稱透明質酸，是一種高分子多醣體，廣泛存在於皮膚真皮層中，其功效除保濕也能增強皮膚彈性，具有高度的黏彈性、保水性和潤滑作用，目前主要由三種來源取得，分別為動物組織提煉、微生物發酵與化學合成法。

對於宣稱濃度100%的玻尿酸原液，邱品齊強調，其實並不存在，因為100%的玻尿酸是固體粉末狀，製成原液需溶在水中，才會形成凝膠流動狀，如此一來即為玻尿酸水溶液，不會是100%濃度，市售強調100%的玻尿酸原液沒有太大意義，主要是行銷效果。 

▲相信許多女生在琳瑯滿目的保養品中，首先在意的是如何選好選對一瓶「精華液」，透過高濃度的成分來精準寵愛肌膚，打造令人深刻的全面美白。（圖／shutterstock）
▲醫師指出，市售強調100%的玻尿酸原液，實際上「沒有太大意義」。（示意圖／取自Shutterstock）
選玻尿酸不只是「越濃越好」

邱品齊也說，產品的玻尿酸濃度不是選擇產品的唯一依據，因為原料純度、平均分子量與3D立體結構等，都會影響產品吸水效果，通常分子量愈大、網狀結構愈完整，吸水效果愈顯，不過每人膚質差異大，相同產品在不同的皮膚狀況下使用，效果也不一樣。 

此外，邱品齊表示，玻尿酸屬於大分子聚合物，在市場上有許多配方，依據產品設計，每種都有其特定功能，但產品濃稠與否，與皮膚保濕的效果沒有明顯關聯性，因濃稠度可藉由其他膠質成分或增稠劑來調整，和所含玻尿酸多少也沒有直接關係。 

▲擦乳液。(示意圖／取自pixabay)
▲皮膚偏乾的人，還要搭配乳液或乳霜，才能有效保濕。(示意圖／取自pixabay)
皮膚太乾要「搭配乳液」才有用

一般而言，高分子量玻尿酸產品的價格會較高，然而當製程不同，售價也會有明顯差異，其他因素如品牌定位、製造成本等，也會影響價格。 

邱品齊指出，昂貴的產品不一定好，但太廉價的產品要好更難，因此對消費者來說，最重要是選擇值得信任且適合自己的產品，民眾可於使用前在手臂內側或耳朵前側進行測試，看有無刺激或過敏等不良反應。

同時提醒單純含玻尿酸的產品主要是增強吸水、保濕，適合油性肌膚，若皮膚偏乾或環境濕度較低，則要搭配含油性、鎖水成分的乳液或乳霜，才能達到有效保濕作用。 

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