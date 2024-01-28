台中高鐵站月台爆衝突！男酒醉擋車門還爆打保全 驚險畫面全都錄
27日下午4時許，一名男子在台中高鐵烏日站南下列車837次準備要駛離月台時，不斷阻擋在車門口，還和高鐵保全人員發生肢體衝突，下秒遭大外掛過肩摔壓制在地，對此，台灣高鐵表示，嚴厲譴責暴力行為，已通報鐵路警察，將配合調查並提供保全人員必要協助。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，當時高鐵南下班次837次列車停靠在台中高鐵站，已經響起警示聲準備關門，沒想到一名酒醉男子，企圖阻擋車門關閉，高鐵公司人員多次勸說無果，保全為了不讓車次誤點，便將男子推出車門外，沒想到男子卻揮拳打在保全臉上，嚇得高鐵人員和民眾驚呼，保全人員則趕緊對其壓制，列車門才準時關閉，而事發畫面也被目擊民眾拍下、上傳至網路引發討論。
高鐵表示，此案為車安保全依照勤務要求，協助處理酒醉旅客影響乘車秩序而衍生的肢體衝突，台灣高鐵公司除表達遺憾外，更要對暴力行為表達嚴厲譴責。
高鐵指出，已於第一時間通報鐵路警察，全案依法辦理，公司除將配合調查，也會提供保全人員必要協助。
據了解，高鐵規定，車安保全人員須有軍警、特勤的職務工作經驗，或具有武術證照（跆拳道、空手道、柔道、搏擊等段位證照），再經專業訓練、高鐵服務訓練，通過後才能上車。