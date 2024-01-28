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熟女「訪友聊天」頭劇痛突腦中風 緊急治療無後遺症

▲熟女「訪友聊天」頭劇痛突腦中風 緊急治療無後遺症
▲熟女「訪友聊天」頭劇痛突腦中風 緊急治療無後遺症

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】天氣突然轉涼、氣溫驟降造成許多人身體不適；42歲女子小惠從北部到彰化訪友，正與友人交談過程中，突然感覺腦部強烈疼痛，感覺像跳電一樣，當下小惠蹲下抱住頭部、感覺右側無力慢慢倒下且無法言語求救，而坐在對面的友人察覺她睜著眼睛傾倒，試圖跟她對話、拿水給她喝，後來發現狀況不對，緊急撥打119電話，119救護員判斷疑似中風，並隨即送至醫院救治。

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把握黃金時間　順利康復

彰基醫學中心林志明醫師表示，經急診迅速確診為中風後，隨即啟動中風中心救治流程，於2小時內進行靜脈溶栓治療再加上動脈血栓移除，把握黃金時間迅速救治小惠，經過加護病房觀察、一般病房復健後，小惠住院10天就順利出院返家，現幾乎未留下任何中風過痕跡。

缺血性腦中風　靜脈溶栓治療

為小惠執行取栓術的張梓恩醫師表示，小惠屬於前循環之左側中大腦動脈完全阻塞導致之缺血性腦中風，綜合影像與病況評估後判斷符合取栓適應症，故經過靜脈溶栓治療後，立即安排小惠接受取栓治療。取栓過程順利，阻塞的血管幾乎完全打通，使腦部灌流恢復，能降低腦細胞的損傷並有助於功能恢復。

中風朝年輕化　注意生活型態

從事業務工作的小惠表示，自己平日為了應酬而吸菸、喝酒，因為自己年紀還輕正在打拼工作，而且少有身體不適的狀況，因此儘管事情發生前一兩個月感覺左邊頭脹脹的，但仍不以為意。

近來中風年輕化，一般來說小於45歲的中風，根據衛福部統計，比例從10幾年前的5％，到這幾年已經超過15％。年輕病人經常忽略高血壓、糖尿病的控制，也過多使用菸草和酒精消費、缺乏體育活動。另外，高環境污染和氣候的急遽變化也是造成中風的因素。因此受到極端氣候、不良的生活習慣，體重過重等因素影響，以往我們認為老年人才會有的疾病，近年卻越來越多年輕族群發病。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60691

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