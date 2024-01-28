▲熟女「訪友聊天」頭劇痛突腦中風 緊急治療無後遺症

我是廣告 請繼續往下閱讀
把握黃金時間 順利康復彰基醫學中心林志明醫師表示，經急診迅速確診為中風後，隨即啟動中風中心救治流程，於2小時內進行靜脈溶栓治療再加上動脈血栓移除，把握黃金時間迅速救治小惠，經過加護病房觀察、一般病房復健後，小惠住院10天就順利出院返家，現幾乎未留下任何中風過痕跡。
缺血性腦中風 靜脈溶栓治療為小惠執行取栓術的張梓恩醫師表示，小惠屬於前循環之左側中大腦動脈完全阻塞導致之缺血性腦中風，綜合影像與病況評估後判斷符合取栓適應症，故經過靜脈溶栓治療後，立即安排小惠接受取栓治療。取栓過程順利，阻塞的血管幾乎完全打通，使腦部灌流恢復，能降低腦細胞的損傷並有助於功能恢復。
中風朝年輕化 注意生活型態從事業務工作的小惠表示，自己平日為了應酬而吸菸、喝酒，因為自己年紀還輕正在打拼工作，而且少有身體不適的狀況，因此儘管事情發生前一兩個月感覺左邊頭脹脹的，但仍不以為意。
近來中風年輕化，一般來說小於45歲的中風，根據衛福部統計，比例從10幾年前的5％，到這幾年已經超過15％。年輕病人經常忽略高血壓、糖尿病的控制，也過多使用菸草和酒精消費、缺乏體育活動。另外，高環境污染和氣候的急遽變化也是造成中風的因素。因此受到極端氣候、不良的生活習慣，體重過重等因素影響，以往我們認為老年人才會有的疾病，近年卻越來越多年輕族群發病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60691
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw