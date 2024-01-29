本周咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買1送1　全家拿鐵「第2杯9元」可寄杯

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📍APP｜限1月29日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜即起至2月6日
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
透過門市與APP購買，上述品項、折扣皆相同，不過APP支援線上寄杯，可跨店領取。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜即日起至1月31日
◾濃萃美式21杯688元，6.6折（原價50元、特價33元）
◾厚乳拿鐵15杯688元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾風味指定飲品熱飲18杯688元，6.9折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／榛果拿鐵／抹茶拿鐵／可可歐蕾／脆酷摩卡
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾四季春青茶／英式紅茶任選30杯688元，6.6折（原價35元、特價23元）
◾大杯精品拿鐵9杯688元，6.9折（原價110元、特價77元）
📍LINE送禮｜即起至2月9日
在LINE送禮下單，完成兌換第一杯後可獲得贈品券，相當於買一送一，兌換期至2月29日。
◾[尾牙限時兌換1+1]熱厚乳拿鐵，原價65元、平均33元，購買連結點此
◾[尾牙限時兌換1+1]熱芋見想泥歐蕾，原價85元、平均43元，購買連結點此
🟡星巴克
星巴克針對票選當紅必喝飲料開跑買一送一，於今（29）日起至1月31日限時3天，期間每日上午11時至晚間8時，到門市買特大杯指定品項飲料，第2杯免費。
買一送一指定品項包括：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂。
🟡路易莎
今（29）日起至1月31日連續三天，路易莎祭出「冬日暖心」活動，全時段咖啡飲品第二杯半價（不含手沖、超越精品）。