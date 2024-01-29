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本周咖啡優惠！7-11厚乳拿鐵買1送1　全家拿鐵「第2杯9元」可寄杯

▲農曆年前倒數，趕工必備咖啡，7-11一招喝厚乳拿鐵買1送1，全家單品咖啡第2杯9元，星巴克也連3天買一送一。（圖／業者提供）
▲農曆年前倒數，趕工必備咖啡，7-11一招喝厚乳拿鐵買1送1，全家單品咖啡第2杯9元，星巴克也連3天買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

距離過年剩不到兩周，農曆年前特別忙碌，提神咖啡不可少。超商、咖啡業者都推出買一送一等優惠，7-11一招爽喝厚乳拿鐵買1送1；全家限今（29）日單品咖啡第2杯9元，且可線上寄杯；星巴克今起連三天買1送1，路易莎也有第二杯半價。《NOWnews》整理各家好康，每杯原價、平均特價、折扣幅度一篇看懂。

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🟡全家便利商店

📍APP｜限1月29日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

📍門市｜即起至2月6日
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）

◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）

透過門市與APP購買，上述品項、折扣皆相同，不過APP支援線上寄杯，可跨店領取。

▲全家門市、APP都有單品咖啡2杯119元，不過APP可線上寄杯跨店領。（圖／翻攝畫面）
▲全家門市、APP都有單品咖啡2杯119元，不過APP可線上寄杯跨店領。（圖／翻攝畫面）
🟡7-ELEVEN

📍APP｜即日起至1月31日
◾濃萃美式21杯688元，6.6折（原價50元、特價33元）

◾厚乳拿鐵15杯688元，7.1折（原價65元、特價46元）

◾風味指定飲品熱飲18杯688元，6.9折（原價55元、特價39元）
活動品項：皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖瑪奇朵／榛果拿鐵／抹茶拿鐵／可可歐蕾／脆酷摩卡

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，7.2折（原價60元、特價43元）

◾四季春青茶／英式紅茶任選30杯688元，6.6折（原價35元、特價23元）

◾大杯精品拿鐵9杯688元，6.9折（原價110元、特價77元）

▲7-11 APP推出「CITY系列688好運旺龍來抽純金鳳梨」活動。（圖／7-11提供）
▲7-11在APP推出「CITY系列688好運旺龍來抽純金鳳梨」活動。（圖／業者提供）
📍LINE送禮｜即起至2月9日
在LINE送禮下單，完成兌換第一杯後可獲得贈品券，相當於買一送一，兌換期至2月29日。

◾[尾牙限時兌換1+1]熱厚乳拿鐵，原價65元、平均33元，購買連結點此

◾[尾牙限時兌換1+1]熱芋見想泥歐蕾，原價85元、平均43元，購買連結點此

▲在LINE禮物下單，完成兌換再送一杯，等於買一送一。（圖／翻攝畫面）
▲在LINE禮物下單，完成兌換再送一杯，等於買一送一。（圖／翻攝畫面）
🟡星巴克

星巴克針對票選當紅必喝飲料開跑買一送一，於今（29）日起至1月31日限時3天，期間每日上午11時至晚間8時，到門市買特大杯指定品項飲料，第2杯免費。

買一送一指定品項包括：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂。

▲星巴克限時3天指定品項買一送一。（圖／業者提供）
▲星巴克限時3天指定品項買一送一。（圖／業者提供）
🟡路易莎
今（29）日起至1月31日連續三天，路易莎祭出「冬日暖心」活動，全時段咖啡飲品第二杯半價（不含手沖、超越精品）。

▲路易莎連續三天，全時段咖啡飲品第二杯半價。（圖／業者提供）
▲路易莎連續三天，全時段咖啡飲品第二杯半價。（圖／業者提供）

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