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CDK4/6抑制劑納健保，年輕型轉移性乳癌治療新曙光

▲CDK4/6抑制劑納健保，年輕型轉移性乳癌治療新曙光
▲CDK4/6抑制劑納健保，年輕型轉移性乳癌治療新曙光

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】45歲的美髮師到義大癌治療醫院就診時，乳癌已經轉移到骨頭及肺部，在門診時就看起來很喘、快要呼吸不過來的樣子。因為是屬於荷爾蒙陽性、HER2陰性、且又已經出現轉移，於是治療團隊建議直接使用新上市的CDK4/6抑制劑搭配抗荷爾蒙療法來延緩疾病惡化。

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經過討論後，病人決定施行卵巢切除手術，並使用CDK4/6抑制劑。於治療過程中，並沒有出現任何副作用，而且腫瘤迅速縮小，肺積水也完全不見。從確診、治療到現在已經過了兩年多，目前病況仍然穩定控制。回診時她告訴主治醫師，多虧了CDK4/6抑制劑，讓她在治療期間仍能返回工作崗位，且客戶完全看不出來自己曾經是因乳癌，在鬼門關前走一回的病人。

義大癌治療醫院癌症醫療副院長饒坤銘提及，在去年之前，停經前晚期賀爾蒙接受器陽性，HER2陰性的乳癌病人若要使用CDK4/6抑制劑，必須將卵巢切除，才能符合健保給付。「而從今年一月開始，健保已擴大給付停經針搭配兩款CDK4/6抑制劑，用於停經前的轉移性乳癌患者，讓這些病人有了治療新契機。」

二款CDK4/6抑制劑獲健保有條件給付，減輕病人負擔

饒坤銘指出，雖然台灣乳癌發生的年齡中位數為57歲，但在每年新診斷的女性乳癌患者中，大約每三名中就有一名為停經前女性，其中又有7.9%是屬於第四期。而年輕的乳癌患者，又有約七成屬於荷爾蒙接受器陽性，「這個年紀的病人，是處於家庭與事業的成長期，一旦是晚期，過去只能接受化學治療，對生活品質與家庭經濟的影響很大。」

「新藥的進步確實能幫助許多年輕的乳癌病人，讓過去認為需要辛苦治療的過程，轉為可順利應付、且又能達到良好的效果。」。他指出，以CDK4/6 抑制劑配合抗荷爾蒙治療，能有效延緩疾病惡化達兩年左右，並有五成以上的機會能讓腫瘤縮小，大幅提升生活品質，效果比化療好。

饒坤銘說，目前健保對於停經前轉移性乳癌，在CDK4/6抑制劑的給付條件為：荷爾蒙接受器強陽性，HER2陰性，且腫瘤已經轉移到骨及腦之外的部位，就可搭配停經針使用。

罹患乳癌別沮喪，及早積極治療可獲重生機會

乳癌是台灣女性最常見的癌症，在新藥陸續被研發之際，已有許多治療武器可運用，能有效減少復發，延長存活期，關鍵就在於及早發現、積極治療。

饒坤銘提醒，女性年滿45歲可運用國健署提供的成人健檢，每兩年進行一次乳癌篩檢，若有家族史則要提早到40歲開始；如果家族中有卵巢癌、胰臟癌，攝護腺癌等病史更要特別留意。他也呼籲一旦發現罹癌，務必配合治療團隊，千萬不要相信民間偏方，以免延誤就醫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60713

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