▲迎接春節別忘整理家庭藥箱！　慢性處方籤「介於這時」提早領藥

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「有效期限」和「使用期限」不同 過期藥物應回收打開家庭藥箱，堆了滿滿藥包、藥罐，彷彿小型藥局，但專業藥師指出，藥品不能留著慢慢吃，趁著春節大掃除，好好整理藥箱。台中慈濟醫院藥學部臨床藥學科藥師沈逸婷表示，藥品也有「有效期限」和「使用期限」，有效期限是藥品未開封，而且保存良好的狀態下，可使用的最後期限，也就是在藥品包裝上看到的日期；使用期限是指開封後，還能使用的效期，根據藥品種類、開封時間計算，而不是包裝標示的期限。過期藥物也不要亂丟，可以洽詢醫院診所回收。
按醫囑服藥 抗生素需吃完療程沈逸婷說明，服用藥物的準則就是按照醫師指示、定時、定量吃藥，才是治療的根本，尤其是抗生素類的藥品，一定要吃完整個療程，才能完全治癒且避免出現抗藥性。除非發生過敏症狀，或無法耐受的不良反應，否則病人貿然任意停藥，不僅傷身又可能讓病情加重，得不償失。
沈逸婷強調，吃藥沒有假期，長期服用慢性病用藥病人，尤其春節期間千萬別忘記服藥，才能安心過節。
慢性處方籤應提早領藥 春節務必量測血糖血壓沈逸婷提醒，如果慢性處方箋領藥日，剛好落在春節期間，二月八日至二月十四日，可以提前從一月廿九日起到原處方開立的醫療院所、健保藥局領藥備用。春節假期間也務必定期量測血糖、血壓並紀錄，在春節後回診，就能提供醫師和藥師評估，保障用藥安全與健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60702
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