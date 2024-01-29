▲寒流喝什麼最保暖又健康？營養師推３湯品、３飲品，關鍵「產熱效應」！

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保暖飲品的關鍵重點：劉怡里營養師表示，喝湯暖身除了考量湯品的溫度，關鍵在於食材的「產熱效應」，也就是有利身體產生熱能的營養，主要包括蛋白質、醣類、脂肪三大營養素，效率最高的是蛋白質。湯頭優先選擇清湯，喜歡口味較重的朋友，可以加進蔥薑蒜等辛香料，也有利促進血循產生熱能，與蛋白質達到加乘的效果。整體以天然、清淡、低脂、高蛋白為主。
推薦１：綜合海鮮湯（清湯）基於上述，營養師最推薦的是海鮮湯，尤其是綜合海鮮湯，當中的食材可有魚類、貝類、蝦類等，這些白肉都是低脂高蛋白的優質蛋白質，且大多為清湯，油脂含量較低，產熱效應快，也有利身體健康。
推薦２：香菇雞湯（清湯）清淡的香菇雞湯也是很好的選擇，雞肉也是白肉，和海鮮一樣為優質蛋白質，而香菇也有高纖、高鉀等營養。不過需多留意雞湯常見比其他清湯更濃郁，健康考量以清淡為主，若想口味重一點可用辛香料和中藥材。
推薦３：海帶豆腐味增湯（清湯）若平常吃素，可以喝海帶豆腐味增湯，豆腐的原型是豆類，味增則為發酵豆類，兩者都是良好的植物性蛋白質攝取來源，而海帶除了增添口感和豐富湯品，也有利降血脂、抗發炎。
其他湯品留意：其他像是羊肉湯、牛肉湯、豬骨湯、薑母鴨、藥膳排骨等，也都有利暖身，不過這類湯品大多相當濃郁、油脂量高，需更留意清淡、低脂，建議羊肉避免帶皮、牛肉選牛腱、豬肉可選嘴邊肉。店家熬煮的雞湯也稍留意，有些雖有雞肉，但湯頭卻可能是以脂肪量高的豬骨湯熬煮。
「產熱效應」讓保暖更加分！營養師推３飲品，首推熱牛奶。
推薦１：熱牛奶（無糖）同樣以產熱效應來看，劉怡里營養師也推薦幾個鹹味湯品以外的飲品，最簡單也最推薦的就是熱牛奶，牛奶不單只有鈣，也含有其他豐富的營養，是個非常好的蛋白質來源，且睡前喝杯熱牛奶不只幫助暖身，對於睡眠品質也很有幫助。
推薦２：熱蜂蜜牛奶、黑糖牛奶（微糖）若想要有一點味道、喜歡甜味，也可以加進蜂蜜、黑糖等做成熱蜂蜜牛奶、熱黑糖牛奶，更增添風味。不過這兩項一樣都是糖，喝多一樣不利健康，添加時記得適量，不宜過多。
推薦３：熱紅豆湯（微糖）紅豆湯也相當不錯，紅豆是富含纖維而且高鉀的食材，比其他同類澱粉的蛋白質高，又甜甜的喝起來讓人身心溫暖。不過準備起來相較沒那麼方便，買罐裝的也要留意避免太甜，太甜的避免喝太多。
其他飲品留意：至於常見的熱黑咖啡等咖啡因飲品，溫度對於暖身也有幫助，但沒有產熱的營養，且相較熱牛奶不宜多喝，需特別留意攝取量，以避免精神過於亢奮、失眠、利尿、心悸、血壓升高等。保暖宜選擇熱拿鐵為佳。
喝湯保暖也要小心痛風，營養師教這樣喝更助健康！
為什麼喝個湯就痛風？說到喝湯、熱飲，最需要注意的風險之一就是「痛風」，常見許多民眾不明白，為什麼只是喝個湯就痛風送急診了？其實多的是早就成了痛風高風險族群卻不自知，那碗湯只是誘發痛風的最後一根稻草，痛風不會是一天或一個寒流過境幾周就能形成的。
痛風真正的風險因素：劉怡里營養師表示，其實不只是吃海鮮、吃鍋才會痛風，最主要關鍵在於高普林或影響尿酸排出的食材，像是絕大多數的海鮮、紅肉、內臟類都是屬於高普林食材，啤酒、果糖則容易影響尿酸排出。另外也考量體質，肥胖、代謝症候群代謝功能較差，有家族史、痛風病史的風險也較高，都有較高的機率發生痛風。
這樣喝保暖又防痛風：因此建議，若不是痛風的風險族群，偶爾喝海鮮湯等高普林湯品是無妨。但若為防踩雷可喝中低普林的湯品，中普林可如雞胸肉、雞腿肉煮的清淡蔬菜雞湯，或是熱蜂蜜牛奶、熱黑糖牛奶。若平常就常大魚大肉、嗜酒、嗜糖，以及本來就是痛風較容易發作的風險族群，喝湯時更要注意清淡、避免高普林，建議喝中低普林的蛋花豆腐味增湯為佳，也可以喝熱牛奶。
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