水泥貓長太醜沒人想養！3個月後「奇蹟翻轉貓生」　167萬人搶收編

蛋捲控必收！台灣人氣伴手禮　海邊走走、青鳥旅行、鬍子國王一覽

▲農曆春節人氣蛋捲伴手禮，一次整理海邊走走、青鳥旅行、鬍子國王3大品牌今年最新禮盒包裝和口味。（圖／青鳥旅行提供）
▲農曆春節人氣蛋捲伴手禮，一次整理海邊走走、青鳥旅行、鬍子國王3大品牌今年最新禮盒包裝和口味。（圖／青鳥旅行提供）

記者蕭涵云/綜合報導

農曆春節將至，大家走春拜訪親朋好友，總需要挑個伴手禮送個溫暖心意。近年蛋捲成為台灣超人氣伴手禮選擇，不只國人愛吃、日韓旅客更是來台都必買，一次整理海邊走走、青鳥旅行、鬍子國王3大品牌今年最新包裝和口味，推薦給還在為禮盒傷腦筋的民眾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌海邊走走：新春年獸禮盒！全新「咖啡拿鐵蛋捲」
2013年在台北淡水成立的手工愛餡蛋捲「海邊走走」，秉持使用台灣天然在地食材製作，在蛋捲中空的位置填滿肉鬆與花生，是最受歡迎的兩大人氣口味；去年滿10歲還成立hiwalk gelato，開賣義式冰淇淋Gelato。

▲海邊走走全新「咖啡拿鐵蛋捲」。（圖／海邊走走提供）
▲海邊走走全新「咖啡拿鐵蛋捲」。（圖／海邊走走提供）
今年迎接龍年，全新推出「愛餡年獸春節系列禮盒」，以大紅喜氣的經典過年故事為插畫主軸，趣味帶出以蛋捲當作年獸佳餚，或小朋友用蛋捲鞭炮嚇跑年獸等情節，為大家招來好兆頭。大宗訂購還獲得加碼贈禮、及客製小卡服務。

▲有運愛餡禮盒，首次集結海邊走走的花生、肉鬆、芝麻愛餡蛋捲三大經典口味。優惠價774元／定價860元。（圖／海邊走走提供）
▲海邊走走「有運愛餡」禮盒，首次集結花生、肉鬆、芝麻三大經典愛餡蛋捲，優惠價774元／定價860元。另有搭配全新「咖啡拿鐵蛋捲」的有福愛餡禮盒，優惠價504元／定價560元。（圖／海邊走走提供）
「有福愛餡蛋捲禮盒」及「有運愛餡蛋捲禮盒」2款年節禮盒中，前者放入全新「咖啡拿鐵蛋捲」，採哥倫比亞咖啡豆及腰果製作，香濃交織出淡淡的拿鐵香氣。「松菸門市」空間則以以城市綠洲概念全新改裝，打造都市戶外交融的休憩空間，還驚喜推出hiwalk gelato「會醉的萊姆葡萄」松菸限定口味；還聯名加州環保時尚水瓶品牌HYDY打造雪白霧面質感的保溫瓶，開啟生活選品亮點。

▲海邊走走誠品松菸門市升級複合概念店，以城市綠洲為概念打造休憩空間。（圖／海邊走走提供）
▲海邊走走誠品松菸門市升級複合概念店，以城市綠洲為概念打造休憩空間。（圖／海邊走走提供）
📌青鳥旅行：「萬花盛世」春節禮盒！開吃台灣味「蜜香蘋果蛋捲」
獲「2024 第 15 屆台中市十大伴手禮」評審團大獎、特賞好禮獎殊榮的「青鳥旅行」，每年春節總為招牌灌餡蛋捲打造美美的鐵盒，引起鐵粉爭相收藏。今年全新力作「萬花盛世」春節禮盒， 以代表幸運和力量的青龍為主角，穿梭在美好萬花世界，寓意帶來新生與希望。

▲青鳥旅行2024全新「萬花盛世」春節禮盒，以細緻沙鐵材質、多層次印刷並點綴細緻燙金。（圖／青鳥旅行提供）
▲青鳥旅行2024全新「萬花盛世」春節禮盒，以細緻沙鐵材質、多層次印刷並點綴細緻燙金。（圖／青鳥旅行提供）
共有6款組合，其中「16 入精選禮盒」或「24 入精選禮盒」，都能品嚐到剛上市的台灣味「蜜香蘋果蛋捲」，嚴選台灣高山蘋果蜜漬製成果乾，再將其揉入白巧克力內餡，一口咬下吃得到甜酸蘋果香氣和果丁蜜餡嚼感。搭配經典鹹香肉鬆蛋捲、茶香與巧克力風味的真巧系列蛋捲，或夾餡蝴蝶酥」選擇多元。

▲青鳥旅行全新台灣味「蜜香蘋果蛋捲」上市。（圖／青鳥旅行提供）
▲青鳥旅行全新台灣味「蜜香蘋果蛋捲」上市。（圖／青鳥旅行提供）
即日起至2月2日，任選 2 盒折扣 30 元、任選 3 盒折扣 50 元；購買春節禮盒滿 1200 元，再送「萬花盛世紅包袋（3入組）」；官網還有晚鳥倒數最高88折大宗量購優惠。

▲萬花盛世精選禮盒 24 入，附提袋/鐵盒款1080元。（圖／青鳥旅行提供）
▲青鳥旅行「萬花盛世」精選禮盒 24 入，附提袋/鐵盒款1080元。另有12入450元～520元、16入600～720元、24入980元禮盒可選。（圖／青鳥旅行提供）
📌鬍子國王聯名春節禮盒！全台首創「濃醇奶酥」口味
網路聲量極高的鬍子國王，2018年誕生主打12層鬆脆工法的美味蛋捲，是全球唯一連續三年榮獲世界食品三大獎（Monde selection、iti、A.A taste award）的品牌。今年再度與時尚服飾品牌PAZZO最受歡迎的可愛支線「THE BUTTERS奶油家族」攜手合作，推出萌感十足的療癒春節限定禮盒「國王的金寶盒」、「國王法式廚房」，官網獨家販售。

▲鬍子國王聯名PAZZO支線「THE BUTTERS奶油家族」，打造可愛春節禮盒！（圖／鬍子國王提供）
▲鬍子國王聯名PAZZO支線「THE BUTTERS奶油家族」，打造可愛春節禮盒！（圖／鬍子國王提供）
並隆重正式推出全台首創「濃醇奶酥」口味，嚴選日本口感輕盈的「細緻麵粉」搭配「法國鹽之花」海鹽、及濃醇乳香的「北海道純生乳」製作出香濃奶酥內餡，並以手工填灌，吃得到不膩口的清甜與淡香。

▲鬍子國王全台首創「濃醇奶酥」蛋捲口味。（圖／鬍子國王提供）
▲鬍子國王全台首創「濃醇奶酥」蛋捲口味。（圖／鬍子國王提供）
▲「國王的金寶盒」6入撲克禮盒450元。（圖／鬍子國王提供）
▲「國王的金寶盒」6入撲克禮盒450元。另有「國王法式廚房」奶油＋奶酥2入組590元、奶油＋巧克力2入組560元。（圖／鬍子國王提供）

日本必買「3大人氣伴手禮」台灣都有！奶油起司夾心餅乾一次整理

星巴克今買一送一喝3天！康青龍也買1送1　天仁「913茶王」買3送3

寒流7大速食「買一送一」！拿坡里炸雞25元　必勝客、肯德基半價

麥當勞1元爽吃「勁辣香雞翅2塊」隱藏優惠！頂呱呱12塊炸雞499元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞