蛋捲控必收！台灣人氣伴手禮　海邊走走、青鳥旅行、鬍子國王一覽

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2013年在台北淡水成立的手工愛餡蛋捲「海邊走走」，秉持使用台灣天然在地食材製作，在蛋捲中空的位置填滿肉鬆與花生，是最受歡迎的兩大人氣口味；去年滿10歲還成立hiwalk gelato，開賣義式冰淇淋Gelato。
今年迎接龍年，全新推出「愛餡年獸春節系列禮盒」，以大紅喜氣的經典過年故事為插畫主軸，趣味帶出以蛋捲當作年獸佳餚，或小朋友用蛋捲鞭炮嚇跑年獸等情節，為大家招來好兆頭。大宗訂購還獲得加碼贈禮、及客製小卡服務。
「有福愛餡蛋捲禮盒」及「有運愛餡蛋捲禮盒」2款年節禮盒中，前者放入全新「咖啡拿鐵蛋捲」，採哥倫比亞咖啡豆及腰果製作，香濃交織出淡淡的拿鐵香氣。「松菸門市」空間則以以城市綠洲概念全新改裝，打造都市戶外交融的休憩空間，還驚喜推出hiwalk gelato「會醉的萊姆葡萄」松菸限定口味；還聯名加州環保時尚水瓶品牌HYDY打造雪白霧面質感的保溫瓶，開啟生活選品亮點。
📌青鳥旅行：「萬花盛世」春節禮盒！開吃台灣味「蜜香蘋果蛋捲」
獲「2024 第 15 屆台中市十大伴手禮」評審團大獎、特賞好禮獎殊榮的「青鳥旅行」，每年春節總為招牌灌餡蛋捲打造美美的鐵盒，引起鐵粉爭相收藏。今年全新力作「萬花盛世」春節禮盒， 以代表幸運和力量的青龍為主角，穿梭在美好萬花世界，寓意帶來新生與希望。
共有6款組合，其中「16 入精選禮盒」或「24 入精選禮盒」，都能品嚐到剛上市的台灣味「蜜香蘋果蛋捲」，嚴選台灣高山蘋果蜜漬製成果乾，再將其揉入白巧克力內餡，一口咬下吃得到甜酸蘋果香氣和果丁蜜餡嚼感。搭配經典鹹香肉鬆蛋捲、茶香與巧克力風味的真巧系列蛋捲，或夾餡蝴蝶酥」選擇多元。
即日起至2月2日，任選 2 盒折扣 30 元、任選 3 盒折扣 50 元；購買春節禮盒滿 1200 元，再送「萬花盛世紅包袋（3入組）」；官網還有晚鳥倒數最高88折大宗量購優惠。
📌鬍子國王聯名春節禮盒！全台首創「濃醇奶酥」口味
網路聲量極高的鬍子國王，2018年誕生主打12層鬆脆工法的美味蛋捲，是全球唯一連續三年榮獲世界食品三大獎（Monde selection、iti、A.A taste award）的品牌。今年再度與時尚服飾品牌PAZZO最受歡迎的可愛支線「THE BUTTERS奶油家族」攜手合作，推出萌感十足的療癒春節限定禮盒「國王的金寶盒」、「國王法式廚房」，官網獨家販售。
並隆重正式推出全台首創「濃醇奶酥」口味，嚴選日本口感輕盈的「細緻麵粉」搭配「法國鹽之花」海鹽、及濃醇乳香的「北海道純生乳」製作出香濃奶酥內餡，並以手工填灌，吃得到不膩口的清甜與淡香。