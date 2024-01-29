「運動男神」王柏傑！攜手師大田徑隊 搶先實著「UA INFINITE」
知名運動品牌UNDER ARMOUR，今（29）日特別邀請「運動男神」王柏傑與TEAM UA師大田徑隊參與新款跑鞋「UA INFINITE」發表會，王柏傑與TEAM UA師大田徑隊選手同台現身，分別以日常訓練及專業訓練兩種不同類型的跑者身份，搶先上腳「UA INFINITE」感受HOVR+中底超彈腳感，並邀請大家一同加入跑步愛好者的行列，開啟極致回彈的暢跑體驗。
記者吳政紘/綜合報導
對跑者而言，跑步不僅僅是一項運動、更是一種不斷突破自我的生活態度，跑者同樣也將這樣的追求體現於跑步裝備需求中。為了滿足廣大跑步愛好者對足下戰靴的極致追求，專業運動品牌UNDER ARMOUR今年重磅發佈全新旗艦中底【HOVR+】，結合極致回彈、無限推進、緩震舒適三大特性，目標為每位運動員帶來絕佳的長距離跑程表現！搭配全新【HOVR+】中底上市的「UA INFINITE」系列跑鞋，透過超回彈的HOVR+中底提升跑者步幅，且在跑程中給予強勁回彈推進力及出色緩震腳感！
開啟跑步生活、展現不一樣的自信能量！運動男神 王柏傑：「挑戰極限是運動中很有成就感的事」
近年在電影和戲劇圈成就斐然的王柏傑，表示能透過運動能量達到更好的狀態，是幫助工作表現非常重要的一環。熱愛運動的王柏傑，不僅平時積極投入健身訓練，同時也涉略衝浪、單車等戶外運動，而「練跑」無非是多項專業運動中極為關鍵的訓練基礎，王柏傑表示：「我大部分的訓練都是以騎單車和上健身房為主，但我也很重視訓練過程中會需要有跑步訓練，因為其實騎單車和跑步一樣，都是需要腿部的肌耐力和心肺有氧訓練，來幫助提升運動表現。」實著採用HOVR+全新中底的UA INFINITE跑鞋，王柏傑直呼：「穿起來超彈！超有感！」甚至是試穿時便迫不及待跑跑跳跳，他進一步分享：「真的愛運動的人一定都非常講究運動裝備的選擇，不管是機能或是舒適度，擁有一雙舒適機能性又很強的跑鞋，真的是非常重要。」
而鍾情於在大自然環境下運動的他，在新的一年也為自己設立全新運動目標：「我覺得不斷進步、挑戰極限是運動中很有成就感的事。除了騎車外，我接下來也想挑戰戶外跑步、特別是三鐵項目，想把平時的騎車路線改用跑步來完成，感受不同的運動體驗！」
首度移地登山特訓、迎戰2024大專運動會！TEAM UA 師大田徑隊：「冬季練跑就要無所畏懼！」
擁有堅強師資陣容與豐富教學資源的師大田徑隊，目前正處冬季訓練期，今年寒假更特別安排前往梅峰台大農場進行移地訓練。而團隊菁英選手 李雅婷、林庭瑋、禹明廷、林丞彥自信分享：「這次移地訓練是我們第一次在冬季上山，對大家來說也是一項相當大的挑戰，甚至在出發前便規劃許多斜坡、階梯、體能訓練等進階練跑項目，來幫助提早適應移地訓練。」面對全新的挑戰、有全新的跑步裝備也是幫助突破自我極限的最佳助力！實際體驗UA INFINITE跑鞋後，選手們紛紛表示：「推進力道很強！在高強度及長距離訓練下，就能明顯感受到踏出的每一步都擁有HOVR+的強勁回彈推進，以及舒適的落地緩震腳感，讓我們訓練表現更出色！」
而在冬訓後，師大田徑隊也將開始進入新年度賽季期，首先登場的是三月青年盃與大專公開賽，師大田徑隊將透過以賽代訓的方式來努力調整團隊節奏，期待用最完美的狀態來迎接今年五月的年度重點賽事──大專運動會，也希望透過團隊積極備戰的努力與科技裝備的加持，能在大運會中突破更好的成績！
全新中底【HOVR+】誕生！感受「UA INFINITE」的極致回彈、無限推進
為了滿足跑者追求舒適緩震與回彈腳感的需求，「UA INFINITE」系列分別推出「UA INFINITE ELITE」與「UA INFINITE PRO」兩大鞋款，皆搭載全新旗艦中底HOVR+，全面升級中底的厚度與彈性、讓每一步觸地回彈力道更加強勁，幫助雙足擁有無限推進的極致腳感！
而鞋款中搭配的INTELLIKNIT鞋面，不僅舒適透氣、更能有效鎖定貼合雙腳；結合鞋後跟內置的護套，有助於提升跑步穩定性、並緩和雙足著地時的衝擊力道；加上THINWEB 輕量橡膠大底與深度彎曲槽設計的結合，強化抓地力與耐用性，為跑者打造更好的暢跑體驗！
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