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Toyz挨揍後開第一槍！點名雪碧「回去伺候乾爹」　她不滿受辱提告

▲雪碧（左圖）在直播時批評Toyz嘴臭被打剛好，被反嗆「回去伺候乾爹」，不忍受辱提告。（圖／雪碧、Toyz FB）
▲雪碧（左圖）在直播時批評Toyz嘴臭被打剛好，被反嗆「回去伺候乾爹」，不忍受辱提告。（圖／雪碧、Toyz FB）

記者江芷稜／綜合報導

網紅Toyz（劉偉健）批評超哥的海鮮餐廳醋飯難吃，慘遭街頭痛毆，頭部重傷縫了10幾針，他不只向超哥提告傷害、殺人未遂等罪，還點名挺超哥的人「一個都別想跑」，如今他開了第一槍，在直播時開罵「情色教主」雪碧（方祺媛），砲轟她「破○，回去好好伺候妳的乾爹」，雪碧感覺受辱，昨（29）日要喊告Toyz毀謗。

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▲Toyz告超哥殺人未遂，粗估律師費200萬。（圖／記者吳翊緁攝）
▲Toyz被超哥毆打頭部，怒告殺人未遂等罪。（圖／記者吳翊緁攝影）
Toyz與超哥的紛爭，引起兩派網紅爭論，雪碧表示打人雖然不對，但也批評Toyz挨打其來有自，「嘴那麼臭，會被打也是應該的好不好」，直言Toyz用言語挑釁激怒對方就是不對，還跟同行的小女孩說：「那個叔叔（超哥）是腦殘」，這番言論是教壞小孩，更質疑他當天帶小女孩一起去，根本是有預謀性。

▲雪碧在直播時表示打人雖然不對，但Toyz惡意批評才會被打。（圖／雪碧FB）
▲雪碧在直播時表示打人雖然不對，但Toyz惡意批評才會被打。（圖／雪碧FB）
Toyz開直播時跟網友互動，曬出雪碧討論此事的影片，表示兩人曾在朋友的居酒屋有一面之緣，還碰過酒杯示好，譏諷女方眼睛怪怪的，並冷言反擊：「去看完影片好不好？破○，真可憐，回去好好伺候妳的乾爹就好啦，別出來543啦。」表達心中的不以為然。

▲雪碧被Toyz罵破麻，不忍受辱決定提告。（圖／雪碧FB）
▲雪碧被Toyz罵破○，不忍受辱決定提告。（圖／雪碧FB）
雪碧昨日在社群憤怒反擊，不滿被損害名聲，認為自己不偷、不搶、不騙、不販毒、不詐賭，卻遭到嚴重公然侮辱，「破○」這個詞彙對女性極度不尊重，「你跟我認識熟嗎？乾爹在哪，我哪份工作需要乾爹，我靠自己白手起家，被你講的是包養致富，這不是毀謗這是什麼，沒有證據的事請不要亂講！」憤怒表示針對Toyz的破○這侮辱性字眼以及伺候乾爹的毀謗，已經委請律師做提告，交由司法機關還她一個清白。

▲雪碧否認被包養有乾爹，強調自己不偷不搶。（圖／雪碧FB）
▲雪碧否認被包養有乾爹，強調自己不偷不搶。（圖／雪碧FB）
不過她的言論掀起兩派爭論，有人挺Toyz「妳可以說他討皮痛，他嘴妳不也剛好嗎？」雪碧反嗆「人身攻擊可以嗎？」質疑網友瞎挺，對方講的不是事實，「椅子（Toyz）要一一點名，我就被罵破○，他說的言論自由與公眾人物可接受公評，到底誰打誰打什麼臉啊，我被罵你們開心，一切交由司法處理」，也有人力挺她告到底，不能容忍不尊重女性的言論。

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