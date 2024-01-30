Toyz挨揍後開第一槍！點名雪碧「回去伺候乾爹」　她不滿受辱提告

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Toyz開直播時跟網友互動，曬出雪碧討論此事的影片，表示兩人曾在朋友的居酒屋有一面之緣，還碰過酒杯示好，譏諷女方眼睛怪怪的，並冷言反擊：「去看完影片好不好？破○，真可憐，回去好好伺候妳的乾爹就好啦，別出來543啦。」表達心中的不以為然。
雪碧昨日在社群憤怒反擊，不滿被損害名聲，認為自己不偷、不搶、不騙、不販毒、不詐賭，卻遭到嚴重公然侮辱，「破○」這個詞彙對女性極度不尊重，「你跟我認識熟嗎？乾爹在哪，我哪份工作需要乾爹，我靠自己白手起家，被你講的是包養致富，這不是毀謗這是什麼，沒有證據的事請不要亂講！」憤怒表示針對Toyz的破○這侮辱性字眼以及伺候乾爹的毀謗，已經委請律師做提告，交由司法機關還她一個清白。
不過她的言論掀起兩派爭論，有人挺Toyz「妳可以說他討皮痛，他嘴妳不也剛好嗎？」雪碧反嗆「人身攻擊可以嗎？」質疑網友瞎挺，對方講的不是事實，「椅子（Toyz）要一一點名，我就被罵破○，他說的言論自由與公眾人物可接受公評，到底誰打誰打什麼臉啊，我被罵你們開心，一切交由司法處理」，也有人力挺她告到底，不能容忍不尊重女性的言論。
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