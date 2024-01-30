▲孩子有「心雜音」不一定是心臟病！　家長如何分辨？醫師告訴你

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孩子常有「無辜的心雜音」 可能與兒童成長有關所謂的「無辜的心雜音」究竟是什麼呢？黃斯煒醫師解釋，其實小朋友絕大多數心臟都是正常的，但在檢查中卻出現明顯心雜音，讓醫生懷疑心臟有問題，因而進行深度檢查，家長在等待報告時往往會相當擔心，甚至誤以為是會危害生命的心臟病，不過事實上它是無害的，因此便有「無辜的心雜音」的別稱。
這類心雜音的成因不明，有些專家認為應該是與兒童成長有關係，一般來說心臟正在成長中，血管也應相對地跟著成長，但是部分孩童因為血管未發展成熟，有可能會導致心雜音產生。另外，若孩童發燒時，血液動力改變也容易會有心雜音的狀況，不過在退燒之後，心雜音也會跟著消失。
如何分辨無辜的心雜音？ 什麼情形可能是心臟病？但雜音確實有可能是心臟病造成的，該如何分辨孩子是「無辜的心雜音」還是「心臟病」呢？黃斯煒醫師表示，若心雜音屬於明顯、持續的，可透過心電圖、胸部X光或心臟超音波等檢查來確認心臟結構是否有問題，如果心雜音有時出現、有時消失，大多是屬於「無辜的心雜音」，不一定要做進一步檢查。
黃斯煒醫師再次強調，心雜音可作為診斷兒童心臟病的症狀之一，但有心雜音不代表一定有心臟病，因此家長們若聽到孩子檢查出有心雜音時先別太過緊張，大部分心雜音其實都是屬於良性的，而且若經檢查確定心臟結構有問題，以目前醫學的進步，絕大部分的兒童心臟病都可以醫治，不要太過擔心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60710
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