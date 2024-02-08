神隱！食藥署複驗出瘦肉精　王必勝關機了

壯遊新趨勢1／年輕人疫後旅遊型態　豪擲旅費、愛去冷門地成趨勢

▲年輕人疫後旅遊趨勢大變，反向旅遊成新風氣。（取自Pexels圖庫）
▲年輕人疫後旅遊趨勢大變，反向旅遊成新風氣。（取自Pexels圖庫）

記者陳詩雨／專題報導

「你知道嗎？我身邊很多朋友是到印尼爬火山耶！」知名旅遊與體驗平台Klook行銷副總監陳思穎興奮地向《NOWnews》記者分享。疫後時代，年輕人旅遊習慣出現新風貌，不只手撕「窮遊」標籤，嚮往「輕奢華」甚至「豪擲旅費」，出國更不再只是跟風打卡，而是越玩越深入，那怕僅是到鄰近的日本、韓國也要玩的與眾不同。

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了要玩的夠特別，就連「一生必去」的旅遊清單也跟著往前挪動，「有年輕人就把我近百萬的南極團當蜜月團參加」晴天國際旅行社總經理蕭世華則以年輕人為主的蜜月團分析，表示蜜月團在疫後的剛性需求非常強烈，預算也拉得更高，「你知道我們本來就屬於高價位了」，過去多為退休人士或玩家才會去的高旅費團，現在也會有年輕人詢價，「他們花錢出國的決心比退休人士還要強」。

《NOWnews今日新聞》就盤整出40歲以下年輕人新的4大「反向旅遊」趨勢。

＃1－提早規劃一生必遊

在晴天旅遊集團2024年度行程發表會上，董事長陳依福就以極地旅遊為例，表示整體市場在疫後成長突破250%，預估接下來包含馬丘比丘、東非等國也會大賣。

「大家真的沒想過有天會不能出國」陳思穎說，歷經過此浩劫，讓年輕人更加勇於追夢，雖然這並不意味要挑戰最困難或最貴、最遠的行程，但是會將夢想實現順序重新洗牌。

▲晴天旅遊表示極地旅遊在疫後熱銷，市場成長超過250%。（圖／晴天旅遊提供）
▲晴天旅遊表示極地旅遊在疫後熱銷，市場成長超過250%。（圖／晴天旅遊提供）
＃2－遠離熱門旅遊景點

年輕人不再是哪裡熱門哪裡去，反倒希望可以「遠離塵囂」，或是探索不同的文化體驗，尋找旅行的獨特與多樣性。

像是根據駐蒙古代表處一等秘書張瓊霞表示，在2019年訪蒙的台灣觀光客有4800人，但2023年的1至10月間到訪人次卻多達5200人，史上最多，且當中有一半都是把握蒙古國開放電子簽的年輕人。

▲駐蒙古代表調查，光是2023年1至10月造訪蒙古國的台灣觀光客就比2019年一整年還要多，且一半都是年輕人。（圖／翻攝臉書Taiwan in Mongolia）
▲駐蒙古代表調查，光是2023年1至10月造訪蒙古國的台灣觀光客就比2019年一整年還要多，且一半都是年輕人。（圖／翻攝臉書Taiwan in Mongolia）
＃3－高CP值的「新興國家」崛起

「你知道像摩洛哥、巴爾幹半島現在有多好賣嗎！」從雄獅旅遊總經理賴一青高亢的聲調不難體會到，過去非主流的旅遊國度現在備受年輕人青睞。

在法國、義大利等核心歐洲國家旅費，因機位不足、匯率、當地元件價格（如飯店、交通等）等大漲衝擊下，讓物價相對較低的巴爾幹半島、東南歐的克羅埃西亞等非主流旅遊國，成為有預算考量的年輕族群探訪新熱點。

▲雄獅旅遊表示在法國、義大利等核心歐洲國家旅費大漲情況下，物價相對較低的巴爾幹半島等非主流旅遊國家，成為年輕族群探訪新熱點。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊表示在法國、義大利等核心歐洲國家旅費大漲情況下，物價相對較低的巴爾幹半島等非主流旅遊國家，成為年輕族群探訪新熱點。（圖／雄獅旅遊提供）
＃4－追求長天數、輕奢華

總算可以出國，就不希望假期淪為走馬看花，賴一青開玩笑說：「好歹多留點時間給客人買名牌」。因此，旅行社長程線出團天數已經從過往最大眾的10天，普遍拉長至13至15天，有的甚至長達18天（或以上），「大家真的悶太久了」。以雄獅來說，長程線的年輕客比例，也從疫情前的1成不到暴增到4成之多。

此外，都出國了就不能虧待自己，「可以不用天天住的好，但至少要有1天住五星級」。陳思穎也表示，年輕人在疫後更願意花錢體驗當地文化、享受飯店設施，「在這些事情上變得沒那麼精打細算。」

▲Klook認為年輕人在疫後更願意花錢體驗當地文化、享受飯店設施。（圖／Klook提供）
▲Klook認為年輕人在疫後更願意花錢體驗當地文化、享受飯店設施。（圖／Klook提供）
＃5－目的性強的主題性旅遊

「就好比現在冬天感覺一定要去日本滑雪一樣」蕭世華說。比起購物、踩點，不少年輕人出國還多了些目的性，例如滑雪、爬山、健行或路跑等等，在自己的興趣中，汲取更多國外經驗並壯大眼界，甚至說走就走展現自我的自助旅行能力。

但畢竟不少特殊行程規劃繁瑣，因此像是晴天旅遊就特別規劃出建築師帶路的建築旅行、專訂網紅或在地美食與米其林饗宴的美食美酒團等，迎合年輕人胃口，做出市場區隔。

▲目的性強的主題式旅遊，在疫後也頗受年輕族群青睞。（圖／晴天旅遊提供）
▲目的性強的主題式旅遊，在疫後也頗受年輕族群青睞。（圖／晴天旅遊提供）
憂心一夕又被偷走寶貴的3年，讓年輕族群打破過往出國習慣，在好不容易重回正軌的人生中，尋找新的旅遊節奏。

壯遊新趨勢2／想挑戰非主流國家？年輕旅人從這4大步驟規劃準沒錯

即起停招赴陸團！旅遊業者跳腳：年夜飯吃不下

春節出國旅遊2大保險不可少　國內自駕遊再加保這險更安心

日本旅遊「9大地雷」別踩！眾見這點推爆：台灣人很容易忘記

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞