壯遊新趨勢1／年輕人疫後旅遊型態　豪擲旅費、愛去冷門地成趨勢

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《NOWnews今日新聞》就盤整出40歲以下年輕人新的4大「反向旅遊」趨勢。
＃1－提早規劃一生必遊
在晴天旅遊集團2024年度行程發表會上，董事長陳依福就以極地旅遊為例，表示整體市場在疫後成長突破250%，預估接下來包含馬丘比丘、東非等國也會大賣。
「大家真的沒想過有天會不能出國」陳思穎說，歷經過此浩劫，讓年輕人更加勇於追夢，雖然這並不意味要挑戰最困難或最貴、最遠的行程，但是會將夢想實現順序重新洗牌。
＃2－遠離熱門旅遊景點
年輕人不再是哪裡熱門哪裡去，反倒希望可以「遠離塵囂」，或是探索不同的文化體驗，尋找旅行的獨特與多樣性。
像是根據駐蒙古代表處一等秘書張瓊霞表示，在2019年訪蒙的台灣觀光客有4800人，但2023年的1至10月間到訪人次卻多達5200人，史上最多，且當中有一半都是把握蒙古國開放電子簽的年輕人。
＃3－高CP值的「新興國家」崛起
「你知道像摩洛哥、巴爾幹半島現在有多好賣嗎！」從雄獅旅遊總經理賴一青高亢的聲調不難體會到，過去非主流的旅遊國度現在備受年輕人青睞。
在法國、義大利等核心歐洲國家旅費，因機位不足、匯率、當地元件價格（如飯店、交通等）等大漲衝擊下，讓物價相對較低的巴爾幹半島、東南歐的克羅埃西亞等非主流旅遊國，成為有預算考量的年輕族群探訪新熱點。
＃4－追求長天數、輕奢華
總算可以出國，就不希望假期淪為走馬看花，賴一青開玩笑說：「好歹多留點時間給客人買名牌」。因此，旅行社長程線出團天數已經從過往最大眾的10天，普遍拉長至13至15天，有的甚至長達18天（或以上），「大家真的悶太久了」。以雄獅來說，長程線的年輕客比例，也從疫情前的1成不到暴增到4成之多。
此外，都出國了就不能虧待自己，「可以不用天天住的好，但至少要有1天住五星級」。陳思穎也表示，年輕人在疫後更願意花錢體驗當地文化、享受飯店設施，「在這些事情上變得沒那麼精打細算。」
＃5－目的性強的主題性旅遊
「就好比現在冬天感覺一定要去日本滑雪一樣」蕭世華說。比起購物、踩點，不少年輕人出國還多了些目的性，例如滑雪、爬山、健行或路跑等等，在自己的興趣中，汲取更多國外經驗並壯大眼界，甚至說走就走展現自我的自助旅行能力。
但畢竟不少特殊行程規劃繁瑣，因此像是晴天旅遊就特別規劃出建築師帶路的建築旅行、專訂網紅或在地美食與米其林饗宴的美食美酒團等，迎合年輕人胃口，做出市場區隔。
憂心一夕又被偷走寶貴的3年，讓年輕族群打破過往出國習慣，在好不容易重回正軌的人生中，尋找新的旅遊節奏。