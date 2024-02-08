壯遊新趨勢2／想挑戰非主流國家？年輕旅人從這4大步驟規劃準沒錯

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不過並非所有的非主流國家都適合說走就走，走遍世界大江南北的吳宇堯就建議4個「按部就班」的旅遊途徑，特別是實現一個人的旅行前最為受用。
1．先安排一趟台灣離島3到5天之旅
如果在語言通的情況下旅行，仍會讓你感覺不便、無聊，就完全不適合獨旅。
2．選擇日本、韓國作為起點
這些觀光大國旅遊資訊都非常好找，如果這都還搞不定，就不必要瞎折騰。
3．前往東南亞的冷門旅遊地點
例如寮國、印尼，交通近，花費也不高。
4．再移動至孟加拉、印度等印度半島
行程規劃要以交通距離問題做考量，不要一下跨越太多。
吳宇堯呼籲年輕人勇闖世界前，千萬不要高估自己的能力，先從短程下手再開始慢慢拉到長程，倘若一下子就往非洲等網路、語言環境都相對不穩定的國度，只會累積旅程的挫折感「這就如同揠苗助長」。
除了行程規畫必須Step by Step，同樣喜歡一個人世界趴趴走的活動主持人與配音員陳漪薽也表示「喜歡跟要去是兩件事」，認為造訪非觀光景點時，一定要先評估自身對於生活環境的忍耐度，例如很多地方沒有廁所或是只能到樹林後上廁所、環境可能無法讓你天天洗澡（如沙漠）、沒有網路訊號、遇到事情沒人可以商量等等，「這些你都可以接受再出發」。
她也以獨遊突尼西亞經驗分享，由於離開首都後網路就沒有訊號，Google離線地圖也無法完全發揮作用，所以當下真的就只能土法煉鋼，靠傳統的紙本地圖移動，陳漪薽笑說：「然後我就糊裡糊塗的徒步爬了一座山」，雖然當時對於四周雜草叢生不以為意，但現在回想起來其實滿可怕的。
儘管離開熱門景點充滿許多不確定性，但陳漪薽表示只要勇敢踏出旅遊舒適圈後，就會愛上！生活式的旅遊不僅可以更體驗到當地風情、認識其他志同道合的朋友、也會有更多時間與自己對話，「要把它當作是一種自我成長的旅遊，而不是孤獨旅遊」，若真的擔心有些行程搞不定，參加在地tour或是輔以旅行社的半自助行程，也都能讓自己離「心之所嚮」更近一些。
再者，和合得來的1、2位好友一起勇闖也是挑戰非主流國家的旅遊方式，「我就有在突尼西亞遇到2位結伴同行的台灣女生」。只要事先掌握好當地的民俗風情與禁忌、注意旅途安全，到冷僻景點旅遊真的沒有這麼難！
疫後旅遊市場重啟，儘管全球航線皆未全部恢復到疫前盛況，但要用行動力與世界接軌，已在年輕旅人圈中發酵。