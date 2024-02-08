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壯遊新趨勢2／想挑戰非主流國家？年輕旅人從這4大步驟規劃準沒錯

▲有旅行業者預估，前往心之所嚮的旅遊方式，將在2024年發酵。（取自Pexels圖庫）
▲有旅行業者預估，前往心之所嚮的旅遊方式，將在2024年發酵。（取自Pexels圖庫）

記者陳詩雨／專題報導

勇闖印尼食人族、走遍台灣邦交國、前進開羅垃圾城．．．這些大概你八輩子都不會去的地方，YouTuber 吳宇堯（Ben）卻越玩越起勁。一個人闖天關，探訪鮮為人知的景點，讓他的頻道「融融歷險記」已經累績超過58萬人訂閱，而這樣的旅遊形式現在也逐漸在年輕族群中發酵，「甚至有高中生會在校園演講時來問我進一步的資訊」吳宇堯說。

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▲YouTuber 吳宇堯（Ben）認為，因為被疫情悶太久，讓疫後願意一個人去旅遊的趨勢越來越年輕化。（圖／翻攝IG@benwoooo）
▲YouTuber 吳宇堯（Ben）認為，因為被疫情悶太久，讓疫後願意一個人去旅遊的趨勢越來越年輕化。（圖／翻攝IG@benwoooo）
不同於過往旅遊總是要成群結隊，吳宇堯向《NOWnews今日新聞》記者分享自己在旅途中的觀察，認為現在願意一個人去旅遊的趨勢越來越年輕化，尤其在被疫情封閉3年後，「年輕人會認為現在不去，以後可能也沒機會去」，推升獨旅或2位好友結伴同行的旅遊意願。晴天旅遊董事長陳依福也認為，2023年親友揪團的熱潮，從2024年開始將逐漸退燒，取而代之的是還給個人旅遊空間的「心之所嚮」之旅。

不過並非所有的非主流國家都適合說走就走，走遍世界大江南北的吳宇堯就建議4個「按部就班」的旅遊途徑，特別是實現一個人的旅行前最為受用。

1．先安排一趟台灣離島3到5天之旅

如果在語言通的情況下旅行，仍會讓你感覺不便、無聊，就完全不適合獨旅。

2．選擇日本、韓國作為起點

這些觀光大國旅遊資訊都非常好找，如果這都還搞不定，就不必要瞎折騰。

3．前往東南亞的冷門旅遊地點

例如寮國、印尼，交通近，花費也不高。

4．再移動至孟加拉、印度等印度半島

行程規劃要以交通距離問題做考量，不要一下跨越太多。

▲走遍世界大江南北的吳宇堯提出4個按部就班的旅遊途徑，供想要挑戰獨自前往非主流國家的年輕旅人參考。（圖／翻攝IG@benwoooo）
▲走遍世界大江南北的吳宇堯提出4個按部就班的旅遊途徑，供想要挑戰獨自前往非主流國家的年輕旅人參考。（圖／翻攝IG@benwoooo）
吳宇堯呼籲年輕人勇闖世界前，千萬不要高估自己的能力，先從短程下手再開始慢慢拉到長程，倘若一下子就往非洲等網路、語言環境都相對不穩定的國度，只會累積旅程的挫折感「這就如同揠苗助長」。

除了行程規畫必須Step by Step，同樣喜歡一個人世界趴趴走的活動主持人與配音員陳漪薽也表示「喜歡跟要去是兩件事」，認為造訪非觀光景點時，一定要先評估自身對於生活環境的忍耐度，例如很多地方沒有廁所或是只能到樹林後上廁所、環境可能無法讓你天天洗澡（如沙漠）、沒有網路訊號、遇到事情沒人可以商量等等，「這些你都可以接受再出發」。

▲圖3／喜歡一個人旅行的陳漪薽認為，挑戰非熱門旅遊景點前，一定要先評估自身對生活環境的忍耐度。（圖／陳漪薽提供）
▲喜歡一個人旅行的陳漪薽認為，挑戰非熱門旅遊景點前，一定要先評估自身對生活環境的忍耐度。（圖／陳漪薽提供）
她也以獨遊突尼西亞經驗分享，由於離開首都後網路就沒有訊號，Google離線地圖也無法完全發揮作用，所以當下真的就只能土法煉鋼，靠傳統的紙本地圖移動，陳漪薽笑說：「然後我就糊裡糊塗的徒步爬了一座山」，雖然當時對於四周雜草叢生不以為意，但現在回想起來其實滿可怕的。

儘管離開熱門景點充滿許多不確定性，但陳漪薽表示只要勇敢踏出旅遊舒適圈後，就會愛上！生活式的旅遊不僅可以更體驗到當地風情、認識其他志同道合的朋友、也會有更多時間與自己對話，「要把它當作是一種自我成長的旅遊，而不是孤獨旅遊」，若真的擔心有些行程搞不定，參加在地tour或是輔以旅行社的半自助行程，也都能讓自己離「心之所嚮」更近一些。

再者，和合得來的1、2位好友一起勇闖也是挑戰非主流國家的旅遊方式，「我就有在突尼西亞遇到2位結伴同行的台灣女生」。只要事先掌握好當地的民俗風情與禁忌、注意旅途安全，到冷僻景點旅遊真的沒有這麼難！

▲陳漪薽表示生活式的旅遊能讓旅程變得更加豐富，只要事先掌握好當地的民俗風情與禁忌，旅行真的沒有這麼難。（圖／陳漪薽提供）
▲陳漪薽表示生活式的旅遊能讓旅程變得更加豐富，只要事先掌握好當地的民俗風情與禁忌，旅行真的沒有這麼難。（圖／陳漪薽提供）
疫後旅遊市場重啟，儘管全球航線皆未全部恢復到疫前盛況，但要用行動力與世界接軌，已在年輕旅人圈中發酵。

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